První opravy Libeňského mostu. Konkrétní postup bude hotový do konce března

PRAHA Praha letos zahájí opravy Libeňského mostu. Jako první se budou rekonstruovat části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Konkrétní postup prací při opravě konstrukce pak určí studie, kterou do konce března vypracuje Kloknerův ústav ČVUT. Novinářům to v úterý řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu, nikdy nebyl opravován.

Město nejdříve zahájí rekonstrukci těch částí mostu, ke kterým není komplikované získat stavební povolení a kvůli nimž nebude nutné jej uzavřít. „Zaměřujeme se teď tedy převážně na opravu částí pro pěší, bočních zdí, kandelábrů a dále se zaměřujeme na přeložku sítí,“ řekl Scheinherr.

Dopravy na mostě by se neměly dotknout ani budoucí práce na pilířích a základech. „To se nedotkne dopravy a může se to udělat při provozu, ale k tomu bude složitější získat stavební povolení. Takže to nebude letos, ale bude se to letos připravovat,“ řekl Scheinherr.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě

Kloknerův ústav ČVUT městu dodá do konce března studii proveditelnosti oprav. V ní doporučí přesný postup rekonstrukce. Podle Scheinherra nyní ústav zvažuje dva možné způsoby oprav. O jaké postupy konkrétně jde, neřekl. Zvažují se také varianty, kdy by provoz na mostě při opravách byl alespoň částečně zachován. „To vše budeme vědět na konci března,“ řekl.

Vedle zmíněné studie čeká město ještě na dokument od společnosti Pragoprojekt, která navrhne postup v případě přeložky inženýrských sítí. Scheinherr řekl, že kolektor, v němž jsou umístěny všechny sítě, v této části města nevznikne. „Budovat kolektor nemá žádný velký význam, takže se jedná o nějaké menší přeložce, nebo vznikne tzv. podvrt. Pragoprojekt zjistí nejlepší možný způsob,“ řekl.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Město si nechalo nedávno udělat zátěžové testy mostu Legií a zpracovává se diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Chystá se diagnostika Palackého a Barrandovského mostu. Opraven bude muset být i Mánesův most, který byl sice rekonstruován asi před deseti lety, avšak zatéká do něj.

Politici se v minulosti přeli, zda Libeňský most zbourat, nebo zrekonstruovat. Letos v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou jej ale neprohlásilo.