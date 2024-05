„Řidiči hráli fotbal s vykopanými urnami.“ Disident vzpomíná, jak byl součástí budování pražského metra

Lidovky.cz: Jako zaměstnanec Metrostavu jste se prý za socialismu podílel na stavbě pražského metra. Co konkrétně jste tam dělal?

Připravoval jsem betonové nosníky. Ty se prý používaly nejenom do metra, ale i do Strahovského tunelu. Vznikaly tak, že se do obrovské formy nalil beton. Do toho se muselo zapojit i několik dělníků, kteří to pak zpevňovali ještě kovovými výztužemi. Pracovali na tom přes den. V noci jsme pak nastoupili my, zodpovědní socialističtí topiči z disidentského vyhnanství.

Tyto nosníky jsme pak během noci vysoušeli, protápěli jsme je parními kotli na určitou teplotu. Bylo jedno, jestli to bylo v létě, nebo v zimě. To i zkondenzovaná voda zamrzala. Museli jsme si dát pozor, aby všechny prošly určitými teplotami a nikde nebyl ani kousíček zelený. Pokud by některý z nich dostatečně neproschl, to by byl průšvih. Pak by totiž nosník nemusel mít dostatečnou pevnost a betonáře i s mistrem bychom měli ráno v kotelně.

Lidovky.cz: Takže jste se zapotili…