Piráti, Praha Sobě a Spojené síly řešili na první schůzce dopravu, mimo jiné i Libeňský most

PRAHA Expertní týmy pražských Pirátů, Prahy Sobě (PS) a koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) se ve středu sešly na prvním společném jednání. Týmy se zabývaly dopravou a vzájemně si představily své programy. Novinářům to řekli takzvaní garanti stran pro dopravu.

Strany se zatím shodly na opravě Libeňského mostu. Rozpory garanti neuvedli. Kdy jednání o dopravě skončí, není jasné. Volby v Praze vyhrála ODS. Piráti byli druzí, třetí PS a čtvrté Spojené síly.



„Snažíme se najít programové shody, případně programové rozpory. Zatím je to ve fázi, že si navzájem čteme programy a v případě, že se objeví nějaký rozpor, tak jsme se rozhodli, že o tom budeme dále jednat. Zatím za sebe můžu říct, že mám z jednání velmi dobrý pocit. Přestože pražská doprava je složité a těžké téma, tak shodu nalézáme a z 95 procent se shodujeme,“ řekl Viktor Mahrik (Piráti).



Konkrétní probíraná témata zástupci stran neuvedli. „Shodli jsme se na rekonstrukci Libeňského mostu,“ řekl pouze Adam Scheinherr (PS). Sporné body nechtěl nikdo z garantů komentovat.



Podle zástupců stran budou jednání dlouhá. Kdy bude tedy dokončena finální dohoda o dopravě, není jasné. „Příští týden bude věnován projednání těch případných neshod, kdy budeme hledat shodu a formulovat nějaký ucelený dokument. U dopravy bude dokument složitější, takže nedokážeme slíbit, zda to bude příští týden,“ řekl Mahrik.

Piráti podobnou koalici chtěli od začátku

Společná jednání Pirátů, PS a Spojených sil budou pokračovat také v následujících dnech. Vedle dopravy se experti stran sejdou také nad tématy územního rozvoje, veřejného prostoru a bydlení, dále transparentnosti a majetku, životního prostředí, sociální politiky, zdravotnictví a bezpečnosti, fungování magistrátu, školství a kultury a památkové péče.

Piráti, PS a Spojené síly se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti už předtím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma stranami, a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora. PS už před volbami vyloučila spolupráci s ODS a ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.