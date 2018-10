Piráti, Praha Sobě a Spojené síly začnou v Praze projednávat téma dopravy

PRAHA V Praze se ve středu poprvé sejdou expertní týmy Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), tato tři uskupení dala najevo zájem o koaliční spolupráci ve vedení hlavního města. Jako první téma budou řešit dopravu. Informovala o tom mluvčí PS Julie Kochová a zastupitelka Pirátů Michaela Krausová. Strany se sejdou celkem nad osmi tématy. Zatím podle nich nejde o koaliční vyjednávání, ale diskusi a porovnávání programů.

Volby v Praze vyhrála ODS, Piráti byli druzí, třetí skončila Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. Dosud vládnoucí ANO skončilo páté.



Společná jednání Pirátů, PS a Spojených sil budou pokračovat také v následujících dnech. Vedle dopravy se experti stran sejdou také nad tématy územního rozvoje, veřejného prostoru a bydlení, dále transparentnosti a majetku, životního prostředí, sociální politiky, zdravotnictví a bezpečnosti, fungování magistrátu, školství a kultury a památkové péče.

Kromě expertních týmů se ve středu před jednáním o dopravě uskuteční ještě koordinační schůzka zástupců stran. Na ní by měli dohodnout organizaci vzájemných vyjednávání.

Piráti, PS a Spojené síly se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti již předtím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma stranami, a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora. PS již před volbami vyloučila spolupráci s ODS a ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.

Volby v Praze vyhrála ODS, v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst se ziskem 17,87 procenta hlasů. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli.