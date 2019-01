Na jaře začnou opravy Libeňského mostu

PRAHA 7 Nejen v naší městské části, ale v celé Praze představují hlavní témata především bydlení a doprava. Tuto problematiku budeme nadále řešit na radnici a zároveň prosazovat koncepční celopražská řešení na magistrátu.

Jedním z klíčových cílů je funkční sociální politika. Praha 7 se dlouhodobě snaží systematicky pomáhat s bydlením těm, kteří to nejvíce potřebují – seniorům a rodinám s dětmi. Nastavili jsme systém dostupného bydlení, díky kterému dnes nemáme žádné dítě vyrůstající v nevhodném prostředí ubytoven. Kapacity našeho bytového fondu jsou pochopitelně omezené, jelikož v minulosti městská část v rámci dlouholeté privatizace přišla o drtivou většinu bytů. Privatizaci jsme v minulém volebním období ukončili, o byty se staráme a v rámci možností jejich počet také rozšiřujeme. Opravili jsme již většinu ze 110 zchátralých, vybydlených bytů, které jsme zdědili po předchozím vedení. Dnes již slouží občanům. Další projekty chystáme i v tomto roce. Rekonstruovat budeme staticky narušený a v roce 2013 vystěhovaný bytový dům Dobrovského 19, kde budou byty podporovaného bydlení, služební byty pro učitele, hasiče či policisty i byty zvláštního určení pro lidi se zdravotním postižením. Chystáme také kompletní rekonstrukci bytového domu U Uranie 5 spojenou s půdními vestavbami. Systémové zmapování a postupné opravy a zabydlování prázdných a chátrajících domů prosazujeme také na magistrátu, aby vstřícné městské části nadále nemusely čelit náporu žadatelů o bydlení z celého hlavního města.



Z hlediska dopravy je velmi důležité, že hlavní město krátce po ustanovení nové koalice rozhodlo o zahájení oprav Libeňského mostu, na které jsme marně čekali řadu let. S opravami by se mělo začít již letos na jaře. Zároveň se ještě před svátky podařilo vrátit osobní auta do 3,5 tuny na loni uzavřený silniční most na Vltavské. Aktuálně se připravuje jeho statické podepření a v nejbližší době se tak budou moci vrátit na Hlávkův most tramvaje v obou směrech. Tato opatření zajistí, že bude most po potřebnou dobu funkční a získá se čas připravit trvalé řešení. To je určitě třeba plánovat koordinovaně s opravou Hlávkova mostu, která nás čeká v nejbližších letech.

Dlouhodobým tématem je také parkování. Dobrou zprávou pro motoristy je, že zhruba v polovině letošního roku bude otevřeno nové parkoviště v ulici Jankovcova nedaleko Nádraží Holešovice. Pro občany i návštěvníky městské části zde bude vyhrazeno zhruba 85 parkovacích míst.

Z dalších připravovaných projektů na letošní rok lze zmínit rekonstrukci zdravotnického domu s výjezdovým stanovištěm záchranné služby v ulici Dukelských hrdinů 1 či opravu fasády Letenského zámečku. Pokračovat bude také rozšiřování kapacit základních a mateřských škol a opravy školských budov, konkrétně pak základní školy Letohradská a školy na Ortenově náměstí. Největší pokračující investicí bude dokončení rekonstrukce nové budovy radnice.