Zpustošená pískovna se změní k nepoznání

PRAHA LYSOLAJE Naše čtvrť patří bezesporu k nejhezčím v Praze. V říjnových volbách se nám podařilo již potřetí uspět s naším hnutím Starostů a nezávislých. Moc si vážím důvěry voličů, která mi umožňuje navázat na naši předchozí práci a dokončit řadu rozdělaných projektů.

Od roku 2010, kdy jsem se poprvé stal starostou, neustále pracujeme na zkvalitňování života obyvatel. Podařilo se nám finančně stabilizovat rozpočet naší městské části a jsme velice úspěšní v čerpaní dotací. Ty nám umožňují financovat velké projekty, na které bychom těžko hledali v rozpočtu peníze.



Rád bych letos dokončil několik projektů a na několika nových začal pracovat. Každý, kdo zná Lysolaje, ví, jak vypadala stará Denkrova pískovna. Obří prostor byl dlouhá léta zpustošený, zarostlý a zanedbaný. Doslova hyzdil okolí. Nechtěli jsme, aby se v Lysolajích nacházel takto nevzhledný a zcela nevyužitý areál. Byť to nebylo jednoduché, pustili jsme se do jeho rekultivace. V první etapě proběhlo vysvahování a zpevnění původních těžebních stěn. Letos v druhé etapě bude vysázena zeleň, vzniknou zde naučné stezky, bude postaveno víceúčelové sportoviště se zázemím pro fotbal, softbal, volejbal, nohejbal, vrh koulí, doskočiště a jiné. To budou moct v rámci výuky využívat i lysolajští školáci. Bude zde cvičná dráha pro dobrovolné hasiče a vznikne zde také relaxační zóna pro trávení volného času se zázemím pro grilování, dětským a work-outovým hřištěm. To celé bude podle plánu dokončeno letos v létě. Není to však jediné místo pro sport a trávení volného času, které v Lysolajích letos vznikne.

V severní části Lysolají v samém sousedství České zemědělské univerzity bude dokončeno nové víceúčelové hřiště přírodního charakteru. Nejen fotbalisté tak budou mít kde trénovat.

Delší dobu nás trápí také nevyhovující budova městského úřadu v ulici Kovárenská. Je malá a je v ní vysoká vlhkost. Loni jsme proto nechali obyvatele vybrat místo pro novou radnici. Ta bude stát na místě dnešní samoobsluhy. Zahájili jsme již projektovou přípravu stavby a letos bychom rádi získali územní rozhodnutí a stavební povolení. Nová radnice bude patrová, přičemž v přízemí zůstane zachována prodejna potravin. S výstavbou pak začneme v roce 2020.

I letos budeme pokračovat ve zvelebování veřejného prostoru extenzivní výsadbou stromů a květin. Dojde k dokončení nové stezky podél lysolajského potoka. Obyvatelé tak již nebudou muset chodit po kraji silnice, ale projdou se příjemnou přírodou podél tekoucí vody. Budeme také obnovovat bývalé cesty, aby se zlepšila prostupnost Lysolají a to i ve vztahu k okolním městským částem a obcím.

Děkuji občanům za jejich trpělivost a podporu. Věřím, že právě díky nim a skvělému týmu na radnici, se nám podaří tyto a ještě další projekty letos úspěšně dokončit.