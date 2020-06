Spousta mrtvých vodáků? Shoda okolností, říkají hasiči. Nezodpovědné chování je podle nich časté

Praha Letošní červnové povodně jsou výjimečné v počtu obětí z řad lidí, kteří si vyjeli na lodích. S jejich nezodpovědným chováním se ale hasiči potýkali i při záplavách v předchozích letech, řekla v úterý mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Za letošním vyšším počtem úmrtí je podle ní spíše shoda okolností. Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu poukázal na to, že rozvodněná řeka se chová úplně jinak než při obvyklém vodním stavu, brání se tomu označovat oběti z převrácených lodí za vodáky.

Červnové záplavy jsou netragičtější za sedm let. Vyžádaly si nejméně osm lidských životů, čtyři z obětí utonuly po převržení lodí. Povodně v tomto měsíci byly podle Studené skutečně rozsahem menší než třeba v letech 2013 nebo 2009. „Na to, že to je jenom pár dní a velká voda se prohnala jenom na málo místech České republiky, tak těch úmrtí je hodně a hodně se z toho vypíchnou vodáci,“ řekla Studená. Poukázala na to, že oběti z převržených lodí letos více vyniknou také zřejmě kvůli tomu, že se nashromáždily do tří dnů.



V déle trvajících povodních s více oběťmi podle Studené úmrtí lidí z lodí nejsou tolik vidět, jejich zachraňování ale není výjimkou. „Nezodpovědné chování je poměrně časté, vodáci nás trápí každé povodně, a je otázka štěstí a náhody, kolik lidských životů si to vyžádá,“ doplnila mluvčí. Fenoménem každých větších povodní jsou podle Studené také oběti mezi lidmi, kteří odmítli evakuaci ze svého domova před blížící se povodňovou vlnou. Letos v červnu to tak ale nebylo, hasiči podle Studené takto evakuovali jen dvě desítky lidí.

Jeden lidský život má letos na svědomí nečekaná záplavová vlna. Osmačtyřicetiletá žena v ní zahynula počátkem června v domě v Šumvaldu na Olomoucku. Nebezpečné jsou podle hasičů také podemleté břehy. Stále je nezvěstná seniorka, pod kterou se 7. června utrhl břeh rozvodněného potoka v Oskavě na Šumpersku.

Vojtěchu Jančarovi se nelíbí, že novináři každého člověka na lodi označují za vodáka. Skutečný vodák podle něj zná rizika, zhodnotil by své zkušenosti a znalosti a podle toho by na velkou vodu vyjel. „Vyjet s dvěma dětmi na rozvodněnou řeku je hazard,“ podotkl. Poukazoval tak zřejmě na úmrtí osmileté dívky z nafukovacího člunu, který se převrátil na rozvodněné Morávce na Frýdecko-Místecku. S dívkou a její sestrou ji sjížděl otec.

„Za velké vody řeka skýtá úplně jiná nebezpečí než normální řeka, i když třeba obtížná. Voda, která se nevejde do koryta, se chová úplně jinak,“ uvedl Jančar. Upozornil na to, že na rozvodněné řece se při převržení lodě musí člověk třeba déle udržet nad hladinou, než se dostane ke břehu. Ocenil, že půjčovny dodržují nepsané pravidlo, že loď nepůjčí, pokud je na řece povodňový stav. Nemůžou ale ovlivnit, že si někdo půjčenou nafukovací loď převeze jinam na velkou vodu.



Vodáci, kteří to umějí a vědí, co si můžou dovolit, podle Jančara mohou vyrazit i na rozvodněnou řeku. „Ale o těch se nikdo nedozví, protože řeku sjedou a jdou domů,“ dodal.