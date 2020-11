STAN, Piráti a ODS podepsali koaliční smlouvu v Plzeňském kraji. Hejtmankou má být občanská demokratka

Plzeň Uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09 podepsala koaliční smlouvu o nové vládě v Plzeňském kraji. V zastupitelstvu, které se sejde na ustavujícím zasedání ve čtvrtek v 10:00, budou mít 25 z 45 mandátů. Po podpisu ještě zástupci koalice dohadovali harmonogram, procedury a hlasování pro čtvrteční schůzi zastupitelstva, řekl vyjednavač a senátor za ODS Pavel Karpíšek.

Zastupitelé, kteří budou ve čtvrtek kvůli protiepidemickým opatřením jednat bez veřejnosti a médií, nejprve složí slib. Poté zvolí hejtmana, který potom přebere řízení schůze. Pak se budou volit náměstkové, členové rady a předsedové všech 15 výborů. Hejtmankou by se měla stát Ilona Mauritzová (ODS).



„Finanční výbor Plzeňského kraje se bude volit celý, protože už začne projednávat návrh rozpočtu na příští rok. Hlavním bodem prvního pracovního jednání zastupitelstva, pravděpodobně 21. prosince, bude právě schvalování rozpočtu,“ uvedl Karpíšek.

ODS a TOP 09 obsadí pět z devíti krajských radních včetně hejtmana, STAN s Piráti budou mít čtyři místa v radě. S vítězným ANO, které ve volbách zvítězilo s 12 mandáty, strany odmítly jednat.



Hejtmankou by měla být Mauritzová, jednička krajské kandidátky ODS, poslankyně a zastupitelka města Plzně, do konce roku 2018 rektorka Západočeské univerzity. Bude mít v gesci zdravotnictví. Jejím prvním náměstkem, který bude mít na starosti regionální rozvoj, životní prostředí a fondy EU, má být bývalý hejtman, lídr a vyjednavač za STAN Josef Bernard. STAN získá ještě náměstka pro dopravu, jímž bude znovu Pavel Čížek. Radním pro sociální věci se stane Rudolf Špoták z Pirátů, jejichž další zástupce Pavel Hais má řídit, zatím jako neuvolněný, IT a digitalizaci. Piráti jsou v krajském zastupitelstvu nováčky.

ODS bude mít dále náměstka pro ekonomiku, majetek a investice, kterým se stane Pavel Karpíšek, senátor za ODS a starosta Vejprnic. Funkci bude vykonávat jako neuvolněný. Dalším neuvolněným radním pro školství a sport by měl být zvolen Rudolf Salvetr, starosta Klatov. Marcela Krejsová, dosavadní náměstkyně pro ekonomiku a pověřená hejtmanka, bude řídit turistiku a podnikání. TOP 09 bude mít radního pro kulturu a památkovou péči, jímž se stane Marek Ženíšek.

„Neuvolnění radní splňují náš etický kodex. Všichni to věděli od úvodních jednání a bylo naší podmínkou mít to v koaliční smlouvě,“ řekl za Piráty Špoták. Tím, že mají neuvolněné funkce, kodex splnili. Pokud by chtěli být uvolněnými radními, museli by se zbavit ostatních funkcí.

ODS a TOP 09, jež vytvořily koalici už před krajskými volbami, mají v novém zastupitelstvu 11 křesel, STAN a Piráti, kteří se spojili hned po sečtení volebních výsledků, po sedmi. SPD a ČSSD mají po třech zastupitelích, KSČM dva.