STAN a Piráti v Plzeňském kraji nabídli ODS koalici a hejtmana, občanští demokraté ale chtějí jednat až po víkendu

Plzeň STAN a Piráti v Plzeňském kraji v úterý vyzvali ODS k jednání o koalici a nabídli občanským demokratům funkci hejtmana. Kdyby se STAN, Piráti a ODS, jež kandidovala s TOP 09, spojily, měly by 25 křesel ve 45členném krajském zastupitelstvu.

V úterý to řekli lídři a vyjednavači za STAN a Piráty Josef Bernard a Rudolf Špoták. Vítězné ANO s 12 mandáty by zůstalo v opozici. ODS ale trvá na tom, že bude jednat až od soboty po druhém kole senátních voleb, což se STAN a Pirátům nelíbí.



Kraj by podle Bernarda měl řešit problémy s koronavirem a hroutící se sušickou nemocnicí. „Nechceme, aby osobní ambice bránily dalšímu postupu. Nabízíme ODS a TOP 09 hejtmana a další místa v radě podle paritního zastoupení,“ řekl Bernard.

„Do konce druhého kola senátních voleb nejednáme,“ napsal v úterý v sms zprávě hlavní vyjednavač za ODS Martin Baxa. ODS uvádí, že se chce tento týden soustředit na podporu svého senátního kandidáta Lumíra Aschenbrennera.

„Říkáme: Pojďme urychlit sestavování krajské vlády a ustupujeme z naší podmínky, že hejtman bude od nás, tedy z našeho nejsilnějšího klubu (STAN a Piráti, kteří mají dohromady 14 mandátů),“ uvedl Bernard. ANO získalo 12 křesel, ODS 11, STAN a Piráti shodně po sedmi zastupitelích. SPD a ČSSD mají po třech a KSČM dvě křesla. Bernard dodal, že STAN a Piráti jsou stále ochotni jednat i s ANO, ale podobnou nabídku jako dnes dali ODS a TOP O9, zatím hnutí neudělali.

STAN a Piráti, dvě nejúspěšnější strany letošních voleb v kraji, se domnívají, že ke koalici směřují ODS, TOP 09 a ANO, zřejmě i s podporou ČSSD, stejně jako je to už dva roky na plzeňském magistrátu.

„Předpokládáme, že to teď neudělají, když jsme je dnes takhle vyzvali. Hodíme rukavici a uvidíme, jak s tím ODS s TOP 09 naloží,“ uvedl Špoták.

Vyjednavači ODS i ANO v pondělí řekli, že chtějí jednat se všemi stranami kromě SPD a KSČM. Podle informací ČTK je část ODS ostře proti spojení s ANO. Místopředseda krajské ODS Pavel Karpíšek uvedl, že strana chce jednat s ANO i se STAN a Piráty.

Piráti a STAN vyčítají ANO a ODS zdržovací taktiku. Kdyby se podle nich otevřeně spojily před druhým kolem volby do Senátu, poškodilo by to Aschenbrennera a výrazně by posílil konkurenční kandidát Daniel Kůs z Pirátů. „Aschenbrennerovi vůbec nemůže před senátními volbami ublížit koalice ODS s Bernardem (STAN a Piráty), ale může mu ublížit spojení ODS s ANO,“ dodal Špoták.