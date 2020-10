Vítězné ANO nabízí na Vysočině podporu hejtmana z jiné strany. V hradeckém regionu zřejmě povládne čtyřkoalice

Jihlava Vítěz krajských voleb na Vysočině, hnutí ANO, nabídlo podporu hejtmana z jiné strany. Podle prohlášení, které zaslal lídr kandidátky a současný náměstek hejtmana Martin Kukla, je to reakce na snahu obejít v povolebních jednání vítěze voleb. Situaci při sestavování krajské koalice označil za obtížnou a těžkopádnou.

„Proto nabízíme případnou podporu kandidáta na hejtmana z jiného politického subjektu. Měla by být ale respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení v budoucí krajské koalici. Obcházení vítěze považujeme za podraz na voliče, proto jsme nuceni nabídnout toto řešení,“ uvedl Kukla.



Vítězslav Schrek z ODS už dřív řekl, že je pro jeho stranu těžko představitelný hejtman z hnutí ANO. Povolební jednání jsou vedená tak, aby pokud možno zajistila podporu pro hejtmana za ODS.

Podle krajského předsedy ČSSD a člena vyjednávacího týmu Petra Krčála hledá spojence ODS i ANO. „Zatím to dávají (hnutí ANO) dohromady s Piráty. My se o obou variantách budeme teprve bavit,“ řekl Krčál.

ANO získalo deset mandátů, Piráti stejně jako třetí ODS v koalici se Starosty pro občany sedm mandátů. Po šesti má KDU-ČSL, ČSSD a Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED). Tři mandáty získala KSČM. V krajském zastupitelstvu je pětačtyřicet míst.

Netolický opět v Pardubickém kraji

Hejtmanem Pardubického kraje bude opět Martin Netolický (ČSSD). Jeho uskupení 3PK se dohodlo s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN. Zástupci všech subjektů v pondělí podepsali memorandum o politickém uspořádání Pardubického kraje pro roky 2020 až 2024.

„Stávající podoba koalice odpovídá výsledku voleb. Koalice získala v absolutních číslech dokonce polovinu hlasů,“ řekl novinářům Netolický. Sice žádné jméno neuvedl, z jeho vyjádření, že hejtmana získá jím vedené uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, však plyne, že se funkce znovu ujme on. Bude se starat také o finance a hospodaření.

3PK budou patřit také funkce radních pro školství a pro životní prostředí, zemědělství a venkov. ODS s TOP 09 získá funkci prvního náměstka hejtmana s gescí pro dopravu a dopravní obslužnost a dva radní, pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a pro majetek, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Koalice pro Pardubický kraj bude mít náměstka pro investice a kulturu a radního pro sociální péči a neziskový sektor. STAN získá funkci náměstka hejtmana pro zdravotnictví.

Nové vedení kraje chce vytvořit 12 výborů zastupitelstva, ve dvou budou mít funkce předsedů a místopředsedů zástupci opozice. Finální koaliční smlouva má být připravena do pěti dnů, ustavující zastupitelstvo 26. října. Zástupci koalice neodmítají spolupráci s opozicí, například od Pirátů by mohli podpořit zajímavé náměty v IT a e-governmentu.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici. Druhá skončila 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj s osmi mandáty, stejně tak třetí ODS a TOP 09 budou mít společně osm zastupitelů. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj má sedm mandátů. Na pátém místě skončili Piráti se sedmi mandáty a zakotví v opozici, na šestém je STAN se čtyřmi zastupiteli.

Také na Jižní Moravě nabídlo ANO nejvyšší funkci

Jihomoravské ANO jako vítěz voleb nabídlo funkci hejtmana některé ze čtyř stran, které se dohodly na koalici bez vítězného hnutí. ANO chce tak ještě dohodnutou koalici zvrátit a vytvořit novou, aby neskončilo v opozici. ČTK o nabídce řekl dobře informovaný zdroj z krajské polictické scény. Oslovenou stranu ale nejmenoval. Na koalici se dohodli zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starostů pro jižní Moravu. Hejtman Bohumil Šimek a lídr ANO jen řekl, že nebude situaci komentovat.

ANO vyhrálo volby, ale ihned po nich přišli s dohodou o koalici lidovci, Piráti, ODS se Svobodnými a Starostové pro jižní Moravu. Hejtmanem by měl být lídr lidovců Jan Grolich, strana byla ve volbách druhá.

ANO chce ale situaci zvrátit a nabídlo post hejtmana někomu z dalších koaličních partnerů. Lídrem Pirátů je Lukáš Dubec, lídrem ODS Jiří Nantl a lídrem Starostů František Lukl.

Dubec napsal, že Piráti žádnou takovou nabídku nedostali. „Pro nás stále platí dohoda, kterou jsme podepsali, a pokračujeme v jednání,“ uvedl. Nantl na dotaz odpověděl, že strana nabídku nedostala a ani by ji nepřijala, protože jedná o koalici na jiném půdorysu. „Můj volební výsledek neodpovídá tomu, abych zvažoval či usiloval o pozici hejtmana. Plně držím dohody a podporuji, aby byl hejtmanem Honza Grolich,“ uvedl Lukl. ČTK ještě kontaktuje lidoveckého lídra Grolicha.

Vítězství v krajských volbách obhájilo ANO s 15 mandáty. Lidovci získali mandátů 11, Piráti deset, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD shodně po čtyřech. Dohodnutá koalice disponuje 37 hlasy v pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu.

Hejtmanem v Královehradeckém kraji bude Červíček

Na vedení Královéhradeckého kraje se předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů, řekli novinářům zúčastnění politici. Hejtmanem má být senátor, dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS).

Koaliční dohodu by subjekty měly podepsat nejdříve příští týden. Hnutí ANO, ČSSD a Zelení a SPD zřejmě skončí v opozici.

„Shodli jsme se po několika jednáních, že máme společnou vůli a budeme jednat o vytvoření stabilní koalice pro další rozvoj Královéhradeckého kraje,“ řekl novinářům Červíček.

V radě kraje by měli mít čtyři posty zástupci vítězné koalice ODS, STAN, Východočeši, tři Piráti a po jednom radním Koalice pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj. „Dostal jsem důvěru, hejtmanem budu já,“ řekl Červíček.

Klíčem k sestavení vládnoucí koalice byli Piráti se sedmi mandáty. Konkurenční blok stran, který usiluje o sestavení případné koalice je hnutí ANO, ČSSD a Zelení, ti nabídli dokonce Pirátům křeslo hejtmana.

„Snažíme se co nejvíc prosadit náš program, na základě vzájemných jednání jsme se rozhodli, že nám jsou v současnosti bližší. Budeme jednat dál o tom, jakým způsobem dosestavíme koalici, případně, na čem se dál domluvíme,“ řekl novinářům lídr pirátské kandidátky Pavel Bulíček (Piráti).

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj složená z TOP 09, HDK a LES. Dva mandáty získala SPD.

Liberecký kraj

Piráti v Libereckém kraji odmítají spolupráci na krajské úrovni s ANO a SPD. Za ideální považují dvojkoalici s vítěznými Starosty pro Liberecký kraj, za určitých podmínek by byli ochotni jít i do trojkoalice s ODS, vůči níž mají výhrady. Novináře v pondělí o tom informoval krajský lídr Pirátů Zbyněk Miklík.