Martin Půta bude dál hejtmanem na Liberecku. Piráti a ODS získají v radě po dvou mandátech

Martin Půta Datum a místo narození: 3. září 1971, Liberec

Vzdělání: vystudoval obor veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha Kariéra: technolog a vedoucí výroby ve společnosti Vulkan v Hrádku nad Nisou (1993 až 2002) Současná funkce: hejtman Libereckého kraje (od listopadu 2012); člen zastupitelstva Libereckého kraje (od února 2007), člen zastupitelstva Hrádku nad Nisou (od 2002); předseda české části Euroregionu Nisa (od března 2011). Politická příslušnost: člen politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (2009-14 a od listopadu 2017), bývalý předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN; od března 2014 do dubna 2016), v letech 2004 až 2008 byl členem Strany pro otevřenou společnost (SOS) Působení v politice: v politice se začal angažovat v rámci sdružení Hrádek potřebuje změny!, které v komunálních volbách v roce 2002 dostalo téměř 40 procent hlasů a Půta byl poté zvolen starostou, kterým byl do roku 2012, kdy se stal poprvé hejtmanem (křeslo obhájil i v roce 2016); sdružení uspělo také v dalších komunálních volbách v roce 2006 a a 2010; do zastupitelstva Libereckého kraje kandidoval za Stranu pro otevřenou společnost (SOS) již v roce 2004, nebyl ale zvolen; členem zastupitelstva se stal až v únoru 2007 jako náhradník poté, co rezignovala jedna ze zastupitelek; v roce 2008 byl zvolen do zastupitelstva jako lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, která získala sedm mandátů, a znovu v letech 2012, 2016 i letos, kdy jím vedené SLK jasně vyhrálo volby; v říjnu 2017 byl Půta zvolen do Sněmovny, mandátu se ale na ustavující schůzi v listopadu vzdal; Půta byl tehdy na liberecké krajské kandidátce STAN na posledním 17. místě, do Sněmovny ho poslaly preferenční hlasy Rodina: ženatý, dvě dcery Ostatní: Po krajských volbách 2012 čelil Půta jako lídr vítězného SLK několika anonymním útokům.

V listopadu 2014 policie Půtu obvinila z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, který je jedním z projektů financovaných ROP Severovýchod. Půta se proti obvinění odvolal, jeho stížnost státní zástupce zamítl. Do vyřešení případu se vzdal funkce předsedy STAN a později odstoupil i z čela ROP Severovýchod. V čele Libereckého kraje zůstal. Půta obvinění odmítal.

V prosinci 2017 liberecký státní zástupce Radim Kadlček podal obžalobu na 13 lidí a čtyři firmy v souvislosti s úplatky u dvou evropských projektů. Mezi obžalovanými byl i Půta. Hejtman byl obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozilo pět až deset let vězení. Krajský soud v Liberci se začal kauzou zabývat o rok později. Letos v květnu soud Půtu zprostil obžaloby.