Šéf Pirátů Bartoš: Babišovo ANO dosáhlo svého stropu, příště chceme sestavovat vládu

PRAHA Piráti se po letošních volbách vyrýsovali vedle ODS jako hlavní vyzyvatel pro hnutí ANO do sněmovních voleb. Posílit by je v předvolební koalici mohlo hnutí Starostové a nezávislí, kterému se krajské volby také povedly. „Že by letošní výsledek komplikoval jednání o sněmovních volbách, si nemyslím. Naopak je o to zajímavější, že se Piráti a Starostové dokáží domluvit,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Lidovky.cz: Velkým tématem voleb byla vaše možná spolupráce se Starosty a nezávislými i v příštích volbách do sněmovny. Jak se díváte na jejich solidní výsledek v krajských volbách?

Sleduji hlavně výsledky Pirátů v celé republice, kde jsme si splnili cíl mít 1OO zastupitelů. V těchto volbách jsme získali 99 zastupitelů a i s těmi pražskými jsme na nějakých 112 zastupitelích na krajské úrovni. Což je super. Se Starosty jsme byli v koalici v Olomouckém kraji, kde jsem dobrý výsledek očekával. Tam se nám spolupráce dobře osvědčila. Pokud jde o volby 2021, tam máme od našich členů zadanou analýzu možné spolupráce se STANem, na níž pracuje asi 40 lidí. Předložíme ji 15. října. Nakonec o tom rozhodne členská základna.

Lidovky.cz: Politická vyjednávání se Starosty byste ale zřejmě vedl vy. Nemáte obavu, že jejich „přičichnutí“ k velmi slušnému výsledku, kdy například sami vyhráli v nejlidnatějším Středočeském kraji, vám může jednání zkomplikovat?

Nemyslím si to, hrajeme totiž s otevřenými kartami. Naše vyjednávání ve sněmovně jsou prakticky v přímém přenosu. Samozřejmě jsme se o tom s předsedou Vítem Rakušanem či Janem Farským bavili a jsme si vědomi, že obě strany mají v celostátní politice odlišnou sílu. Skladba kandidátek do sněmovny je pak věcí dohody v krajích. Že by tedy letošní výsledek komplikoval jednání o sněmovních volbách, si nemyslím. Naopak je o to zajímavější, že se Piráti a Starostové dokáží domluvit.

Lidovky.cz: Řešilo se také, kdo zaujme to druhé místo za hnutím ANO. Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura už avizoval, že kvůli koalicím v krajích to tak nevypadá, ale že ODS dopadla vlastně hodně dobře. Jsou tedy podle vás Piráti nyní jasná dvojka?

Nerad to porovnávám s předchozími krajskými volbami, ale přece jen – oproti roku 2016 jsme letos udělali dvacetkrát lepší výsledek. Jinak ale musím dát panu Stanjurovi za pravdu. Grafy samostatných stran skutečně nezohledňovaly koalice přesně. Při úplném přepočtu, myslím, vycházejí Piráti a ODS v podstatě nastejno. Druzí jsme z počátku hlavně proto, že jsme ve většině krajů kandidovali sami. Důležitější je pro mě, jakou politiku budeme dělat, než jak kdo interpretuje ty výsledky. Nicméně pro nás je to jasný úspěch, náš tah na branku je nezpochybnitelný.

Lidovky.cz: Andrej Babiš řekl, že Piráti bývali jeho hlavními spojenci a že s vámi chodil na pivo nebo kávu. Podle podmínek, které máte od členské základny, to ale na vzájemnou spolupráci zrovna nevypadá...

Pan premiér jednoduše konstantně lže. Jednal jsem s ním o jasně daných tématech – korupce v případě stavby dálnice D11 nebo otázky dálničního mýta. Všechno to mám evidované. Přijde mi smutné, když premiér České republiky v přímém přenosu vykládá jasné lži. To je ale jeho styl, nechci se k tomu vyjadřovat více.

Lidovky.cz: Tvrdil ale rovněž, že se ANO a Piráti také na lecčems shodnou.

ANO ve volbách už dvakrát doslova vyluxovalo to nejzajímavější, co měly v programu jiné strany. Během těch prvních třech let Pirátů ve sněmovně byla řada našich návrhů, které si vláda osvojila či se jimi inspirovala. Proto se nedivím, že premiér mluví o programových průnicích. Stejně ale o programové shodě hovořil směrem k voličům ČSSD nebo ODS. Rozdíl mezi námi a ANO je, že my ty věci chceme dotáhnout. To se projevilo třeba u novely exekučního zákona, která by zavedla teritorialitu exekutorů. Vláda Andreje Babiše už to má v programovém prohlášení a mluví o tom v rámci své kampaně. Přitom při projednávání té novely v hospodářském výboru jeho poslanci ty nejdůležitější parametry novely zařízli a hlasovali proti. Pro nás to zkrátka není jen marketing.

Lidovky.cz: Hnutí ANO volby sice vyhrálo, vláda jako celek ale dopadla špatně. Opozice oproti tomu dohromady roste. Má to tedy z tohoto hlediska ve sněmovních volbách ANO už nahnuté?

Máme ambici v těch volbách uspět a bavit se o sestavování vlády. V těch letošních volbách výrazně pohořeli komunisté a sociální demokraté, přitom Andrej Babiš rád hovoří o tom, že zopakoval úspěch. Nevolili ho ale voliči, kteří ho volili na začátku. Oslabil si tím i potenciální koaliční partnery. Pokud se nestane nějaký zázrak, na který mimochodem nevěřím, tak se kvalita politiky ANO rapidně nezmění. Hnutí ANO dosáhlo svůj strop a současná krize ukázala, že zemi musí řídit lidé opírající se o odborníky a ne o marketingové týmy, které vám poradí, co právě „frčí“.