Hnutí ANO by podle CVVM ve sněmovních volbách dostalo 31,5 %. Dobře by se vedlo i Pirátům

Praha Volby do Poslanecké sněmovny by v září s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) získalo 31,5 % hlasů. Předchozí průzkumy z června i července předpovídaly, že ANO bude volit 29 procent lidí. Druhým Pirátům by nyní dalo hlas 16 % občanů a třetí ODS by volilo 12,5 % lidí. Sociální demokracii přisoudil model 10,5 % hlasů a komunistům o procento méně.

Zda by se dalším čtyřem sněmovním stranám podařilo překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny, je podle analytiků CVVM nejisté. „U uskupení SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly, či nedostaly,“ uvedlo CVVM v tiskové zprávě. Trikolóru by v září podpořila dvě procenta voličů, Zelené jedno procento.

Nejméně transparentní kampaň měly ANO a SPD, nejvíce naopak Piráti, tvrdí Transparency U hnutí ANO oproti červenci nenastal podle autorů průzkumu významný posun. „Mírný pokles podpory bylo možné pozorovat mezi březnem a červnem 2020. Momentálně je podpora hnutí ANO nižší, než byla před koronavirovou krizí, konkrétně mezi lednem a březnem 2020,“ uvedli analytici CVVM. Od letošního března podle jejich zjištění setrvale posilují Piráti. Jasné vítězství ANO v případných sněmovních volbách předvídají i další agentury pro výzkum veřejného mínění. Podle nedávného volebního průzkumu společnosti STEM si ANO v září sice pohoršilo z květnových 33,7 % hlasů na 28,4 %, znovu by ale hlasování vyhrálo s velkým náskokem před druhými Piráty a třetí ODS. CVVM provedlo průzkum od 5. do 20. září a na podporu stran se dotazovalo přes 900 lidí starších 18 let. K volbám by dorazilo 60 % dotázaných s volebním právem. Účast by tak byla víceméně stejná jako při sněmovních volbách v říjnu 2017. Třetina lidí uvedla, že k volbám nepřijde.