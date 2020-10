Nemůžeme fungovat jako Piráti, říká po volebním fiasku ČSSD Hamáček. Šanci chce dát strana těm, kdo mají úspěchy

Praha Předseda sociální demokracie Jan Hamáček v rozhovoru pro server Lidovky.cz říká, že strana dá prostor těm, kdo mají podporu a úspěchy.

Lidovky.cz: Je výsledek ČSSD daň za působení ve vládě?

Faktorů je tam víc. Určitou roli to sehrálo ve středních Čechách. Z prvotních analýz vyplývá, že se tam zvedla volební účast ve smyslu nespokojenosti lidí s krajskou i celostátní vládou. Tam jsme za to zaplatili a nepřešli přes pět procent. Výsledek potvrzuje podporu, jakou ČSSD v poslední době na české politické scéně má. Je to srovnatelné s lidovci.

Lidovky.cz: Proč za vládní angažmá neplatí ANO, které vyhrálo

Hnutí ANO platí krvavě. Nesrovnávejte výsledky oproti roku 2016. Podívejte se, kolik mělo ANO ve sněmovních volbách nebo v předvolebních průzkumech a pak reálně. ANO za vládní angažmá minimálně deset procent zaplatilo.

Lidovky.cz: V čem podle vás vězí to, že lidé nechtějí volit ČSSD?

Je to i o regionech. Máme lidi, kteří dokázali voliče přesvědčit. Jde o Martina Netolického, Jiřího Běhounka a Ivanu Stráskou či Jiřího Štěpána a Olgu Sehnalovou. Tam, kde jsme měli silné regionální politiky, tam podpora voličů zafungovala.

Lidovky.cz: Proč jste ale více neuspěli v krajích, kde jste historicky měli silné hejtmany, jako jsou například jižní Čechy nebo Plzeňský kraj?

Pokud máme celostátně pět až sedm procent, tak deset procent v jižních Čechách je úspěch.

Lidovky.cz: Bude pokus sjednotit stranu, aby nedocházelo k tomu, že ji lidé opustí, aby si založili vlastní konkurenční projekt, jako to udělali Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna či Josef Bernard?

Jako že by se měla ČSSD spojit se starosty nebo SPD?

Lidovky.cz: Myslím spíše to, jestli bude snaha, abyste se neoslabovali.

Jaroslav Foldyna utekl do SPD a Bernard do STAN. Tam možnost spojování není. A Jiří Zimola nás poškodil svojí Změnou 2020, která nás o dvě procenta oslabila.

Lidovky.cz: Co je tedy váš recept na úspěch v dalších, tentokrát sněmovních volbách, které se odehrají za rok?

Musíme na kandidátku nasadit lidi, kteří jsou schopní přilákat hlasy. Tam, kde jsme to tak udělali, to zafungovalo.

Lidovky.cz: Kde je chcete najít?

Budeme teď muset více věnovat pozornost personální politice. Nebude to jen za zásluhy. Kdo má za sebou podporu a úspěchy, měl by se ocitnout v čele kandidátek. Ukázalo se, že Milada Emerová nebo Radko Martínek, kteří uspěli, patří k výrazným postavám sociální demokracie.

Lidovky.cz: Neměla by ale ČSSD zapracovat na programu, aby se stal podobně přitažlivým pro voliče v 21. století, jako to dokázali například Piráti?

Obsahově určitě ano. Snažili jsme se otevírat témata, jako je dostupnost bydlení, boj s exekucemi, ale zapadlo to v hlavním tématu, kterým byl covid-19. Znovu říkám, že sociální demokracie jako tradiční politická strana nemůže fungovat jako Piráti. Vždy nám někdo omlátí o hlavu, že jsme tu dlouho a že věci, které dnes říkáme, jsme měli dávno udělat. Náš přístup musí být jiný.

Lidovky.cz: Vyvodíte vlastní odpovědnost?

V lednu máme stranický sjezd. Celé vedení strany bude skládat účet z toho, jak jsme dopadli.