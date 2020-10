ČSSD mohla dopadnout hůř, míní sociolog Herzmann. ‚Trikolóra má šanci proniknout do vysoké politiky‘

Praha Je rozhodnuto. Česko zná vítěze krajských voleb, nyní strany čeká povolební vyjednávání. Jak si jednotlivé strany stály, proč KSČM a ČSSD u voličů propadly? Krajské a senátní volby v rozhovoru pro server Lidovky.cz podrobně okomentoval sociolog Jan Herzmann.

Lidovky.cz: Když se podíváme na letošní krajské a senátní volby, jak byste je zhodnotil?

Pokud jde o krajské volby, tak zcela nesporně se stalo vítězem hnutí ANO. Takový ten statistický výsledek ukazuje, že druzí jsou Piráti a ti další potom s velkým odstupem, ale politický výsledek takhle úplně jednoduchý není.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Zejména u ODS budeme muset nasčítat ty koalice, v nichž ODS byla a podívat se na to, jaká je ta reálná politická síla. Statisticky to byly jiné subjekty, proto jsou vykazovány zvlášť, jednotlivé mají v celostátním měřítku poměrně malé procento hlasů, ale v tom součtu za všechny ty koalice to tak málo nebude. To platí třeba o STAN a KDU-ČSL.

Druhá věc, která je z voleb zřejmá, je, že mezi poražené patří levice. To se před volbami čekalo, nicméně podle mě výsledek není pro ČSSD tak nepříznivý, jak to hrozilo ještě před půl rokem. Horší je to spíš v případě KSČM, u které se dlouhodobě projevuje klesající trend výsledků. U nich si myslím, že jsou ve vážné situaci, neboť jim hrozí, že by v parlamentních volbách v roce 2021 nemuseli překročit pět procent. Ne že by to ČSSD nehrozilo vůbec, ale zdaleka jí to nehrozí tolik, jako v tom lednu, únoru letošního roku.

Lidovky.cz: Co je podle vás důvodem propadu u těchto stran? Může za tím být fakt, že na ně padá vládní odpovědnost?

Nemyslím si, ten proces je dlouhodobý. Když vezmeme ČSSD, její ústup ze slávy začal relativně krátce po roce 2017, kdy ještě za vlády Bohuslava Sobotky nastal takový pomyslný zlomový okamžik, když došlo k odvolání Andreje Babiše z postu ministerstva financí. To tehdy utrpěla sociální demokracie první velkou ztrátu, kterou doposud nedokázala úplně vyrovnat. Pokud jde o KSČM, tam je to dlouhodobější proces, který souvisí i s demografickými procesy.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Tím chci říct, že je tam poměrně velké zastoupení starších lidí, kteří umírají. Nicméně to není ten hlavní a zásadní důvod. Problém je, že levice nedokázala najít adekvátní témata pro současnou situaci, tedy že nenabízí řešení problémů, jako jsou exekuce, dlouhodobé zadlužování, život z nestandardních pracovních příjmů – všechny tyto body by měly být témata levice a mám pocit, že v tomto směru není dostatečně aktivní.

Ještě k vaší otázce, uznávám, že vládní koalice s Andrejem Babišem je těžká politická disciplína, neboť je to na politickém poli velice dominantní osobnost, ale přesto si nemyslím, že oslabování těchto stran je primárně vládní angažovaností, ať tedy ve vládě nebo ve formě podpory vlády.

Lidovky.cz: Hnutí ANO se stalo vítězem, nicméně utrpělo ztrátu ve Středočeském kraji. Proč?

Ten problém ve Středočeském kraji se bohužel jmenuje hejtmanka Jermanová. Nedokázala posilovat image hnutí ANO, a spíš ho naopak oslabovala. A pro mě je spíš překvapením, jak dobře ty výsledky hnutí ANO ve Středočeském kraji dopadly. Je ale pravda, že se tam hodně angažoval jak premiér, tak na podporu paní Jermanové tam byla i ministryně financí Alena Schillerová. Já osobně jsem očekával, že ANO skončí až třetí. Spíš si kladu otázku, proč tam nedopadla lépe ODS, ale to je otázka už na nějakou hlubší analýzu.

Lidovky.cz: Volby ale ukázaly, že posilují strany jako jsou STAN a Piráti. Mohla by vzniknout opoziční síla, která by se mohla postavit hnutí ANO?

Tady bych zmínil Olomoucký kraj. Tam je krásně vidět to, že když se spojili Starostové a Piráti, tak ten jejich potenciál je opravdu veliký. A teď nemyslím potenciál ve smyslu průzkumu, ale v právě té politické síle. Pokud tato dvě uskupení vážně uvažují nad nějakou součinností pro parlamentní volby, myslím si, že by vznikl subjekt, se kterým se opravdu bude muset počítat. Na druhou stranu ale mám pocit, že volby neukázaly to, v co Piráti doufali.

Lidovky.cz: Tím bylo co?

Že budou ti hlavní vyzyvatelé hnutí ANO. Třeba když to porovnám s ODS, tak mám pocit, že občanští demokraté díky účasti v různých koalicích dosáhli celkově lepších výsledků, a narýsovali si tak nadějnější vyhlídky – ne o mnoho, ale přeci jen o něco nadějnější vyhlídky, než právě Piráti.

Nicméně abych se ještě vyjádřil ke STAN a Pirátům, pokud se spojí budou z toho těžit. Piráti by mohli být silní zejména v Praze, Starostové zase o něco možná lépe dopadnou mimo Prahu a dohromady by mohli být silní, což se ale ukáže v parlamentních volbách. A těžko dnes předvídat, jestli náhodou nebudou mít potenciál na to vstoupit do vlády.

Lidovky.cz: Vítězem je hnutí ANO, ale nyní nastoupí povolební vyjednávání. Co když se bude opakovat stejný scénář jako v roce 2016, kdy opozice při vyjednávání koalic vyšachují hnutí ANO? Jak by tohle mohlo ovlivnit voliče při sněmovních volbách?

Pokud by to nastalo, hnutí ANO to v parlamentních volbách pomůže.

Lidovky.cz: V čem?

Část voličů by to vnímala jako nespravedlnost. Část z nich to vidí tak, že chtějí vidět hejtmana vítězné strany, ale když je pak vyšachovaný, berou to jako podraz a politikaření, což česká veřejnost nemá ráda. Ostatně musím upozornit na to, že úspěch koalic vychází z toho, že velká část českých voličů chce, aby se politici mezi sebou domluvili, a ne aby spolu bojovali.

Lidovky.cz: Co říkáte na hnutí SPD Tomia Okamury, v čem podle vás oslovili voliče?

Zacílili tradiční rétorikou, hodně se věnovali situacím lidí, kteří jsou v sociálním problému. Zaměřili se například na témata exekucí, což jasně ukazují jejich nejlepší výsledky na severozápadě republiky, kde právě tento problém je velmi palčivý. Nicméně je důležité si připomenout, že ale skončili pod desetiprocentní hranicí, a pokud mě paměť neklame, tak téměř ve všech krajích skončili hluboko pod tou desetiprocentní.

Lidovky.cz: Co to napovídá?

Fakt, že mají na pravém okraji politického spektra konkurenta.

Lidovky.cz: Trikolóru?

Ano. Ta se někdy zaměřuje na podobná témata, ale není to zdaleka tak populistické a prvoplánové jako v podání SPD. Mimochodem, chtěl bych zdůraznit, že Trikolóra sice v celostátním měřítku žádný super výsledek nezískala, ale má zastupitele ve Zlínském kraji a i v jiných krajích se pohybuje kolem tří procent, takže je vidět, že je to subjekt, se kterým se musí v celostátní politice počítat.

Lidovky.cz: Chcete říct, že má šanci příští rok v parlamentních volbách překročit pět procent?

To bych hádal z křišťálové koule, ale řekl bych, že ze všech subjektů, které v posledních letech vznikly, je to jediný subjekt, který má reálnou šanci do vysoké politiky skutečně proniknout.