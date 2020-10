Je to otázka marketingu, hodnotí Klaus mladší fiasko Trikolóry. Program hnutí měnit nechce

Praha Krátce po sečtení výsledků krajských voleb předseda Trikolóry Václav Klaus mladší ohodnotil v rozhovoru pro server Lidovky.cz výsledek svého hnutí. Tomu se podařilo pouze ve Zlínském kraji překročit pětiprocentní hranici, která je nezbytnou podmínkou pro vstup do zastupitelstva. Podle Klause se hnutí bude muset více zaměřit na marketing, program měnit nechce.

Lidovky.cz: Říká se, že právě tyto volby testují, jak si jednotlivé strany stojí u voličů. Jak hodnotíte váš výsledek?

Ukázalo se, že v jednom kraji, kde jsme dokázali získat finanční prostředky od sponzorů, jsme se přiblížili k zavedeným stranám. Uspěli jsme třeba na Zlínsku, za což jsem rád. Všichni jsme do toho dali srdce a nadšení. Například na Olomoucku Zuzana Majerová měla velmi blízko k úspěchu, ale nakonec se bohužel ukazuje, že jen srdce a nadšení nestačí a budeme to muset celé zprofesionalizovat.

Lidovky.cz: Jak to myslíte? Chcete říct, že jste volby podcenili?

Ne, tak bych to neřekl. Zkrátka, měli jsme nižší rozpočet, je to těžký sport, musí se to dělat více „z gruntu“. Zítra (v neděli) se budeme radit na grémiu, tak uvidíme.

Lidovky.cz: S čím jste počítal?

Abych byl spokojený, tak jsem doufal, že alespoň tu Olomouc získáme, ještě k tomu jeden kraj… Mohlo to být trošku lepší.

Lidovky.cz: Hodláte před parlamentními volbami změnit strategii a program?

Změny se našeho programu nedotknou. Spíš je důležité dostat Trikolóru více do regionů a do většího podvědomí lidí. Třeba v místech, kde máme organizace, ve vesnicích, tam jsme měli dost hlasů. Ale pak o vesnici vedle jsme třeba neměli ani jeden hlas – protože o nás vůbec nevědí, což je chyba, kterou musíme napravit. Když to řeknu zjednodušeně, je to otázka marketingu. Ale že bychom měnili program, to určitě ne.

Lidovky.cz: Zasáhne výsledek voleb do struktury strany?

Určitě se to nějak ve straně promítne, ale to je teď předčasné řešit. Poradíme se, a pak budeme konat.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte hnutí SPD, se kterým je Trikolóra kvůli podobnosti často spojovaná?

To mě vůbec nezajímá, nekoukal jsem, jaký mají výsledek.