STAN má jasno o ministerských nominantech. Konkrétní jména předloží výboru

Místo vicepremiéra a ministra vnitra pravděpodobně připadne právě Rakušanovi. Někdejší kolínský starosta počítá i s tím, že se ujme vedení Ústředního krizového štábu, který funguje kvůli koronavirové epidemii. Ministrem školství se pravděpodobně stane Rakušanův předchůdce v čele Starostů Petr Gazdík.



Ministrem průmyslu a obchodu bude zřejmě místopředseda STAN Věslav Michalik. V souvislosti s ministrem pro evropské záležitosti se zmiňuje radní Olomouckého kraje a také český zástupce v Evropském výboru regionů Radim Sršeň. Spekulovalo se ale i o předsedovi senátního evropského výboru Mikuláši Bekovi.

„V tuto chvíli jsme se na předsednictvu po nějaké debatě shodli na doporučení celostátnímu výboru,“ řekl Rakušan. Nominanty do vlády má právo navrhovat člen předsednictva. „Samozřejmě ale celostátní výbor podle stanov má právo oslovit některého z členů předsednictva, nebo to může udělat na celostátním výboru některý z členů předsednictva a přijít třeba ještě s dalším jménem, které by vstoupilo na pořad dne,“ doplnil.

Očekává, že diskuse se na výboru může vést u postů, kde bylo původně více kandidátů.

Dalším bodem zasedání výboru bude potvrzení místopředsedkyně STAN Věry Kovářové na post první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Mělo by jít o formalitu. Kovářová by měla přednostně zastupovat šéfku dolní komory Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) při její absenci, pokud bude sama přítomná. Jde například o svolávání schůzí Sněmovny a o řízení organizačního výboru.