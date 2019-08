Stánek s Aperolem v Rudolfinu pohoršoval Pražany. Stál zde nedopatřením, vysvětlil ředitel České filharmonie

Praha Podpora alkoturismu přímo v sídle České filharmonie? V hlavním vchodu Rudolfina se objevil stánek nabízející oblíbený alkoholický drink značky Aperol. Stánek zde podle ředitele filharmonie Davida Marečka přitom stál nedopatřením.

V budově Rudolfina, kterou vlastní Ministerstvo kultury ČR, sídlí Česká filharmonie.



„Až se někdo, třeba Zdeněk Hřib, bude divit, proč je Praha plná turistů, co tohle město považují jen za levnou šanci se ožrat, doporučuji mrknout na Rudolfinum,“ napsal k fotce, kterou zveřejnil na svém Twitteru, fotograf Radovan Paška.



„Byl to dobře míněný záměr nového provozovatele, který se nám nepovedl. Omlouvám se všem, do úterý bude Rudolfinum v pořádku,“ zareagoval na snímek na síti generální ředitel českých filharmoniků David Mareček. Stánek, který byl ve vchodu od 1. července, zmizel ještě o den dřív – v pondělí.

Až se někdo, třeba @ZdenekHrib, bude divit proč je Praha plná turistů, co tohle město považují jen za levnou šanci že ožrat, doporučuji mrknout na Rudolfinum. Uprostřed hlavního vchodu je cheap-ass stánek s Aperolem. Ani vlastní kultury si nevážíme 郎 pic.twitter.com/R7sUjLTVHV — carnero 蓮 (@carnero_forever) 3. srpna 2019

Kavárna v Rudolfinu má právě od 1. července nového provozovatele, firmu Catering KM, s.r.o. Ta se rozhodla, že prostory v létě oživí – a to oranžovým stánkem s výrazným reklamním logem oblíbeného drinku. Kiosek tam byl bez vědomí ředitele filharmonie i obchodního náměstka. „Vzhledem k tomu, že je doba dovolených, nebyl v práci nikdo odpovědný, kdo by mohl o umístění stánku rychle rozhodnout,“ řekl pro Lidovky.cz Mareček. Stánek s alkoholem ve vchodu do architektonicky významné novorenesanční budovy by tak pravděpodobně nikdy nestál, nebýt právě období dovolených. Přítomnost stánku přitom management filharmonie povolil, ovšem s tím, že nevěděl, co přesně v něm bude nabízeno.

„Podobný stánek by se na stejném místě už v budoucnosti neměl vyskytnout,“ ujistil nyní Lidovky.cz ředitel filharmonie Mareček.

Jeho umístění v historicky a kulturně významné budově je součástí většího problému, kterému čelí celé historické centrum hlavního města. „Považuji za smutné, že v očích mnoha turistů je Praha stále rájem levného alkoholu a městem, kde je možné všechno,“ řekla pro Lidovky.cz pražská radní pro cestovní ruch Hana Třeštíková. Většina turistů podle ní nepřijíždí do Prahy opakovaně, tudíž se jim zdá, že to, co je k vidění v centru, je normální. „Mnozí jsou třeba překvapení z toho, že některé ulice nejsou party zóny, ale že v nich bydlí lidé, že po 22. hodině máme noční klid nebo že se nesmí pít alkohol v ulicích,“ popsala Třeštíková problém s takzvaným alkoturismem.

K vyřešení problému by mohly přispět výsledky průzkumu společnosti STEM/MARK, který má zanalyzovat, jací turisté se v noční Praze pohybují. Jak sama Třeštíková dodává, jejich přístup se nezmění lusknutím prstů. „Zintenzivníme propagaci čtvrtí mimo centrum, které mají turistům také co nabídnout a uleví přetíženému centru,“ nastínila plán magistrátu Třeštíková.

V boji s přebujelými turistickými atrakcemi má pomoci i komise pro cestovní ruch složená z průvodců, hoteliérů, restauratérů, ale i ze zástupců letiště nebo marketingové organizace Prague City Tourism. Jejím stálým hostem je i novinář Janek Rubeš, který často na problémy centra poukazuje ve svých videích. V přípravě je novela vyhlášky o buskingu. Diskutuje se i omezování turistických autobusů v centru a zákazu beer bikes (pivních kol), která se stala symbolem alkoturismu.