‚Fotosouboj‘ ministra a kandidáta. Staněk si na folklorním festivalu rýpl do neúčasti Šmardy, ten dorazil druhý den

PRAHA Dva muži, jeden post. Odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a jeho nahrazení místopředsedou sociální demokracie Michalem Šmardou vzbuzuje čím dál více emocí. Rutinní procesní záležitost se proměnila v politickou grotesku na pokračování. Zatímco pro prezidenta Miloše Zemana a koaliční partnery Andreje Babiše (ANO) s Janem Hamáčkem (ČSSD) situace představuje téma, jež může vést ke konci vlády, hlavní aktéři se ironicky pošťuchují na sociálních sítích. A baví se i ostatní.

Někdejší olomoucký primátor zůstává ministrem navzdory tomu, že ČSSD více než měsíc usiluje o jeho odvolání. Tomuto přání však odmítá vyhovět hlava státu, a tak to uvnitř strany vře.



Naposledy rozpoutal verbální přestřelku Staněk během prodlouženého víkendu, když si na sociálních sítích rýpl do svých stranických kolegů.

„Dnes jsem byl na folklorním festivalu v Dolních Dunajovicích. Nějak mi tu chyběl M. Šmarda, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt. Škoda, bylo to skvělé,“ uvedl Staněk v sobotu na Twitteru na adresu svého možného nástupce.

Sobotní - již smazaný - tweet ministra kultury Antonín Staňka, v němž si rýpl do svého možného nástupce Michala Šmardy.

Jeho příspěvek na sociálních sítích zaujal. Netrvalo dlouho a vznikly fotomontáže a koláže zesměšňující ministrova slova. Hojně se také začaly objevovat statusy, které Staňka parafrázovaly. Uživatelé v nich satiricky sdělovali, že jim při jejich víkendové aktivitě chyběla přítomnost Šmardy – ať už během sečení trávy či při čekání v koloně na dálnici D1.

Uplynul den a o reakci se podělil i sám místopředseda ČSSD. Na Instagramu zveřejnil dvě své fotografie z Dolních Dunajovic - jednu mimo jiné pořídil ze stejného místa jako Staněk -, jež okomentoval následovně: „Nepropásl jsem něco?“



„Myslím si, že to ministr nemyslel zle. Beru to tak, že jsem mu opravdu chyběl. Nicméně když jsem se tam druhý den dostal, tak už tam nebyl. Ale udělal jsem maximum,“ vysvětlil posléze Šmarda LN. Do jihomoravské obce měl prý cestu náhodou, když vezl dcerku na Tábor, tak se v ní zastavil.



„Reagoval jsem na záplavu statusů lidí, kteří posílali fotografie z různých míst, na nichž jsem také nebyl. Přišlo mi to natolik absurdní a vtipné, že jsem si říkal, že dalším vtipem už nic nezkazím,“ odůvodnil starosta Nového Města na Moravě, co jej k takové odpovědi vedlo.

„Nicméně celkově situace vtipná není. Je nepříjemná pro vládu, pana premiéra a jak je vidět ze zmíněných statusů, tak je nekomfortní i pro pana ministra. Čím rychleji se vyřeší, tím lépe pro něj a všechny ostatní, už to začíná být nedůstojné,“ dodal s tím, že s ministrem kultury nemá osobní spor. Připomněl, že na něj bylo ukázáno jako na jeho nástupce, nikoliv protikandidáta, a že současný šéf resortu je odvoláván nezávisle na něm.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

LN požádaly o dodatečné vyjádření též Antonína Staňka. Na dotazy však do uzávěrky textu nereagoval.



Hamáček: Důkaz, že je změna potřeba

Vedle Šmardy se nynější ministr opřel o víkendu i do dalších spolustraníků – Jana Hamáčka, který dle něj nedrží slovo, a poslance Petra Dolínka. „Věrný křesťane: hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřiecha. A chraň se od Dolínka a jeho pojetí ČSSD,“ napsal na Twitter v den výročí upálení Mistra Jana Husa.



Bývalý pražský radní pro dopravu na Staňkův výrok reagoval tvrzením, že pokud ministr v úterý přijde na poslanecký klub, požádá o jeho vyloučení z jednání. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že poslední tweety Staňka jen dokazují, jak je změna na postu ministra kultury potřebná. Zmíněné „důkazy“ již Staněk ze svého profilu smazal.

Miloš Zeman Staňkovu demisi nepřijal i přesto, že mu ji na žádost ČSSD doručil na Hrad přímo premiér Babiš. V takovém případě prezident musí předsedovi vlády podle ústavy vyhovět. Zeman se ovšem hájí tím, že na rozhodnutí nemá lhůtu. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského tím porušuje ústavu. Sociální demokracie proto hrozí odchodem z vlády. Rozhodnout by mělo předsednictvo strany na dalším zasedání, k němuž patrně dojde v pondělí 15. července.

Podle informací LN vyjednavači ČSSD nepočítají s tím, že by Zeman uhnul a Šmardu na místo Staňka jmenoval. Pro sociální demokraty by pak řešitelnou variantou bylo, kdyby si s ní ANO prohodilo ministerstva. Kultura by padla do portfolia Babišova hnutí, sociální demokraté by získali školství či spíše ministerstvo pro místní rozvoj. Nadále by mělo platit, že na uvolněný post by si sedl místopředseda oranžových Šmarda.