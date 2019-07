Staněk kritizuje Hamáčka: Předseda jasně nedodržel slovo, když požádal o demisi. Svalovat vinu je nefér

Praha Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nedodržel slovo, když žádal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) o podání demise. Staněk to v pátek večer uvedl na twitteru.

Zároveň napsal, že svou představu řešení situace kolem svého odvolání hodlá sdělit 12. července na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a s Hamáčkem v Lánech. Zeman Staňka odvolat odmítá, ČSSD kvůli tomu uvažuje o odchodu z vlády. Poslanec Petr Dolínek uvedl, že kvůli Staňkovu přístupu k záležitosti bude navrhovat, aby se ministr nemohl účastnit jednání poslaneckého klubu ČSSD.



Aktéři z ČSSD

„Grémium mi 9.5. vyjádřilo důvěru a pověřilo mě konkrétními úkoly k 31.5., aby mě pár dnů poté vyzval předseda k rezignaci. Jasné nedodržení slova,“ napsal Staněk, který o den dříve bez bližšího upřesnění mluvil v souvislosti se svým odchodem z vlády o zradě motivované strachem a slabostí.

„Svalit teď odpovědnost na Staňka je výhodné, ale nefér. Moje představa řešení této krize a jejího odblokování bude předmětem schůzky s panem prezidentem 12.7. Věřím, že nějaké konstruktivní řešení najdeme,“ napsal ministr kultury. Příští pátek se v Lánech mají sejít Zeman, Hamáček a Staněk, prezident podle svého dřívějšího vyjádření chce předsedu ČSSD s ministrem usmířit.

Hamáček ale ve čtvrtek na facebooku napsal, že setrvání Staňka ve vládě nepřipouští. Ministrem za ČSSD podle něj musí být někdo, s jehož nominací strana souhlasí. Ohledně pokračování vlády s hnutím ANO není velký optimista.

Facebookový příspěvek Jana Hamáčka, předsedy ČSSD.

Staňka v noci na sobotu ostře kritizoval Dolínek. „Honza Hamáček není bez chyb. Ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana,“ uvedl poslanec na twitteru.

Staňek v květnu podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. ČSSD následně požádala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby poslal prezidentovi žádost o odvolání ministra, které podle ústavy musí hlava státu vyhovět. Zeman tak dosud neučinil a opakovaně se vyjádřil ve smyslu, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu. ČSSD uvedla, že pokud nebude moct rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, nemá její setrvání ve vládní koalici smysl. Ministři zahraničí a práce Tomáš Petříček a Jana Maláčová už uvedli, že jsou připraveni podat demisi. Konečné rozhodnutí by mělo přijmout předsednictvo ČSSD, podle Hamáčka by se mělo sejít pravděpodobně 15. července.