Fajt jednal protiprávně, napsal Staněk jeho zastáncům z muzeí

PRAHA Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odpověděl na dopis desítek ředitelů světových muzeí a galerií, kteří se postavili za bývalého ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta. Staněk ho v polovině dubna odvolal. V odpovědi adresované ředitelce Státních uměleckých sbírek Drážďany Marion Ackermannové uvedl, že Fajt si protiprávně a svévolně přisvojil finanční zdroje na úkor svých zaměstnanců, stejně jako část jejich duševního vlastnictví.

Podle ministra také bývalý ředitel uzavíral pro NGP nevýhodné smlouvy a kontroly zjistily předražené veřejné zakázky, nerespektování rozpočtových pravidel a vstupování do smluvních vztahů bez dostatečného finančního krytí. „Řadu vážných pochybení, které odhalila veřejnosprávní kontrola, potvrzuje i stanovisko zaměstnanců NGP, jejichž odborová organizace vyjádřila ve svém prohlášení s odvoláním pana Fajta jednomyslný souhlas,“ uvedl Staněk.



Fajt od počátku důvody svého odvolání odmítá a považuje svůj konec v čele NGP za politickou zakázku. S vyjádřením odborové organizace Fajt nesouhlasí. Odboráři Fajtovi vytýkají mimo jiné personální obměny na vedoucích místech v galerii, způsob výběru ředitelů, málo časté vyplácení ročních odměn zaměstnancům a z toho plynoucí nerovný přístup k nim či autorský honorář určený generálnímu řediteli, což je důvod zmiňovaný Staňkem jako jeden z největších Fajtových prohřešků. Podobné smlouvy ale uzavírají i další ředitelé státních příspěvkových organizací, mluvil o ní ředitel Národního divadla Jan Burian.

„V galerijních odborech jsou asi tři desítky lidí, tedy přibližně desetina celkového počtu zaměstnanců, který činí 222 systemizovaných míst a přibližně 280 přepočtených, neboť ne každý má celý pracovní úvazek,“ řekl v úterý k dopisu odborářů Fajt. „Galerijní odbory si v minulosti pletly svojí historicky určenou úlohu a vměšovaly se rády do obsazování ředitelů instituce. To jim v žádném případě nepřísluší a tak činí i nyní,“ uvedl Fajt.

Staněk dopis adresoval Ackermannové, protože drážďanská galerie na svém webu podpůrný dopis Fajtovi uveřejnila. Prvních 12 ředitelů významných institucí se pod něj podepsalo už v den Fajtova dovolání, později se přidaly tři desítky dalších.

Mezi podepsanými jsou šéf Metropolitního muzea v New Yorku Max Hollein, ředitel Centre Pompidou Bernard Blist?ne, ředitel Muzea moderního umění v New Yorku Glenn D. Lowry, Tristram Hunt z londýnského Victoria and Albert Museum, Miguel Falomir Faus za madridské muzeum Prado nebo šéfka skupiny britských muzeí Tate Galery Maria Balshawová