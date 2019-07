‚Jednoduchý úkon, který by starosta zvládl za den‘. Šmarda doufá v brzké vyřešení sporu o post ministra kultury

PRAHA Kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda by uvítal, kdyby se více než měsíční spor kolem jeho výměny za stávajícího ministra Antonína Staňka (ČSSD) dočkal rozuzlení. Úvahy médií o tom, že by mohl nastoupit na jiný resort nebo že by ČSSD navrhla místo něj někoho jiného, označil ve středu v Poslanecké sněmovně za spekulace. Výměnu ministra, kterou přes měsíc odkládá prezident Miloš Zeman, považuje za jednoduchý administrativní úkon. Starosta by ho podle něj stihl vyřídit za den.

Místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Šmarda předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) se na čtvrteční schůzce pokusí přesvědčit Zemana, aby vyhověl jeho návrhu. Považoval by to za ideální řešení aktuální situace. „Nejlepší scénář je, že by pan premiér uspěl se svým návrhem na odvolání a jmenování ministra, jak je to běžné ve všech státech na světě,“ řekl novinářům. Současné dění podle něj začíná být pro lidi „otrava“.

ČSSD podle něj oficiálně nedostala žádnou nabídku, aby se místo kultury ujala jiného ministerstva, jak spekulují média. „Určitě by s tím nejdříve seznámili předsedu ČSSD (Jana Hamáčka) a od toho jsem nic takového neslyšel,“ uvedl. Na stole není ani změna nominace. „Já jsem sice těch asi pět týdnů dával najevo, že na té nominaci nelpím, ale předseda na té nominaci trval a řekl to velmi zásadně. Nevidím důvod, proč by se na tom mělo na poslední chvíli něco měnit, to by bylo šílené,“ míní.

ČSSD si musí vybrat lidi pro prosazovaní programu

Klíčové podle něj je, aby ČSSD mohla prosazovat svůj program prostřednictvím těch lidí, které si sama vybere. „A mohla dodržet koaliční smlouvu a dovládnout v současné situaci. Když už jsme se pro to jednou rozhodli a zaplatili nemalé politické náklady za to, že jsme ve vládě,“ uvedl.

Odchod z vlády je podle něj reálný právě v okamžiku, kdy ČSSD nebude moci prosazovat program prostřednictvím lidí, které si vybere. „Což bohužel hrozí, protože už šest týdnů se nám to nedaří,“ uvedl. Glosoval pak průtahy, které výměnu doprovázejí. „Ústavní činitelé tuto vcelku jednoduchou věc řeší už šest nebo sedm týdnů a mně už to přijde trošku jako ostuda. Tohle kdyby řešil manažer nějaké menší nebo střední firmy, tak by to řešil asi tak dva dny. Starosta menšího města spíš ten jeden den,“ řekl.

Sám vyplnil čekání na rozhodnutí Hradu prací v Novém Městě na Moravě. „Připravujeme rozpočet, investice na příští rok, stavíme sportovní halu, máme dost práce. Tak se s takovým lehkým úsměvem díváme na to, jak lidé, kteří toho nemají tolik, mohou trávit spoustu času tím, jak mohou řešit jednoduché administrativní úkony poměrně dlouho. Tohle my bychom si v Novém Městě na Moravě dovolit nemohli, protože máme hodně práce,“ konstatoval.