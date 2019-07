‚Problém se Staňkem se vyřeší.‘ Babiš se sešel s Hamáčkem, informoval ho o jednání se Zemanem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek ráno ve Sněmovně krátce sešel s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), aby ho informoval o výsledcích svého čtvrtečního jednání s prezidentem Milošem Zemanem. České televizi (ČT) premiér řekl, že otázka odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se vyřeší, nyní je třeba řešit nominaci Staňkova náhradníka, místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Sociální demokraté chtějí záležitost komentovat až po odpolední schůzce Hamáčka, Staňka a Zemana v Lánech.

Babiš ve čtvrtek po schůzce se Zemanem na Hradě řekl, že hlavu státu informoval, že chce dodržovat koaliční smlouvu. Sociální demokraté na jejím základě už přes měsíc požadují, aby Staňka na ministerstvu vystřídal Šmarda. Zeman však odmítl přijmout Staňkovu rezignaci a od konce května nevyhověl ani premiérskému návrhu na jeho odvolání.

Babiš ČT řekl, že kromě Hamáčka mluvil i se Staňkem. Další postup nechává na sociální demokracii. „V této chvíli je to hlavně nominace pana Šmardy. Myslím, že problém s panem Staňkem se vyřeší,“ konstatoval. S Hamáčkem je průběžně v kontaktu, nechystá se navštívit pondělní jednání předsednictva ČSSD, které by mělo hlasovat o setrvání strany v koalici.

Premiér doufá v to, že se situace vyřeší nejpozději příští týden. Sociální demokraté podmiňují výměnou ministra své setrvání ve vládě. Babiš ve čtvrtek řekl, že souhlasí s prezidentem v tom, že Šmarda není ideálním kandidátem. Zeman starostovi Nového Města na Moravě vyčítá mimo jiné to, že není odborníkem na kulturu. Ve čtvrtek také kritizoval nominace stranických funkcionářů do nejrůznějších funkcí.

Šmarda ve středu novinářům řekl, že nepředpokládá změnu nominace. „Já jsem sice těch asi pět týdnů dával najevo, že na té nominaci nelpím, ale předseda (Hamáček) na té nominaci trval a řekl to velmi zásadně. Nevidím důvod, proč by se na tom mělo na poslední chvíli něco měnit, to by bylo šílené,“ uvedl Šmarda.