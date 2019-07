Hamáček bude mít možnost přijmout jakékoli usnesení včetně odchodu z vlády, řekl Šmarda před jednáním ČSSD

Praha Ministři sociální demokracie by mohli na výzvu vedení strany dát k dispozici své funkce, uvedl před pondělním jednáním předsednictva ČSSD místopředseda strany Michal Šmarda. Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by demise využil, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády.

ČSSD rozhodne, zda setrvá ve vládě Andreje Babiše. S dechem SPD v zádech Další místopředseda ČSSD Ondřej Veselý uvedl, že v pondělí neočekává „tvrdý odchod“ z vlády, o kterém sociální demokraté uvažují kvůli odkladům při výměně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) za Šmardu. Přesné znění doporučení užšího vedení strany nechtěli těsně před jednáním předsednictva straničtí lídři novinářům představit. „Pokud projde usnesení, Jan Hamáček bude mít možnost přijmout jakékoli usnesení ve vztahu k budoucnosti ČSSD ve vládě včetně odchodu z vlády,“ řekl Šmarda novinářům mezi jednáním úzkého vedení strany a setkáním šedesátičlenného předsednictva strany. Prezident odvolá Staňka z postu ministra do konce července. Jméno nástupce oznámí vedení ČSSD v pondělí Hamáček v pátek řekl, že prezident Miloš Zeman je připraven k 31. červenci vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) a Staňka odvolat. Ohledně jmenování Šmardy, ke kterému má prezident výhrady, se chce rozhodnout až po pondělním předsednictvu ČSSD. To předtím svolali sociální demokraté, aby se rozhodli, jak budou řešit situaci kolem výměny ministra. Zeman v květnu odmítl Staňkovu rezignaci a od konce téhož měsíce nevyhověl návrhu na jeho odvolání. Podle Šmardy by mohlo předsednictvo v pondělí vyzvat všechny ministry, aby Hamáčkovi předali své demise. „Dali by funkce předsedovi k dispozici k vyjednávání. Tedy pokud se předseda rozhodne, že už dále není možné jednat, aby je okamžitě měl k dispozici,“ uvedl Šmarda. Statutární místopředseda strany Roman Onderka nicméně uvedl, že Hamáček už má demise k dispozici. „V případě, že usoudí, že nejsou naplněny podmínky, bude záležet na něm, kdy je předá premiérovi,“ uvedl. ‚Problém se Staňkem se vyřeší.‘ Babiš se sešel s Hamáčkem, informoval ho o jednání se Zemanem Onderka by preferoval, aby předsednictvo označilo Hamáčkův návrh na jmenování Šmardy za nezvratný. „Strana, která nemá možnost si jmenovat do vlády své ministry, které má ukotveny v koaliční smlouvě, nemůže být vládní stranou,“ konstatoval. Za jednu z cest řešení však považuje i výměnu resortů mezi ANO a ČSSD. „Jestli premiér zhodnotí situaci, že je nutné, potřebné udělat výměnu, sociální demokracie by takovou možnost měla zvážit,“ konstatoval. Veselý očekává, že na pondělním předsednictvu zazní návrh na odchod z vlády. „To jsem přesvědčen. Jak jsou v současné době kraje naladěny, to nedokážu říct. Tvrdý odchod z vlády bez dalšího asi nemá šanci projít,“ dodal. Hamáček v pátek řekl, že očekává, že širší vedení strany Šmardovu nominaci potvrdí. „Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou,“ uvedl po jednání se Staňkem a Zemanem v Lánech.