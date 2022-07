Po starostovi Červinkovi končí v Poděbradech na protest celá kandidátka STAN

„Je to tak, celá kandidátka odstupuje,“ potvrdil v neděli večer pro MF DNES Červinka.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan o víkendu uvedl, že pokud Červinka z kandidátky neodstoupí, odvolá ho z ní. Vedení STAN však nepředpokládalo, že skončí rovnou všichni kandidáti, a navíc přeběhnou pod jiné uskupení. Místo pod hlavičkou STAN půjdou do voleb pod jinou značkou.

„Ano, do voleb půjdeme všichni jako Nezávislí kandidáti Poděbrady, nyní sháníme 1 003 podpisů nutných pro včasné podání registrace,“ potvrdil Červinka.

Sám svůj postup vysvětluje podporou veřejnosti. Výrok o Romech prý pronesl v napjaté atmosféře, kdy chtěl po pětihodinovém jednání zastupitelstva podpořit občany, kteří si přišli stěžovat na problémy s romskou rodinou v jednom z městských bytů v Ostrovní ulici.

Vyprávěl příběh z roku 2001, kdy dostal důtku od okresního úřadu za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl Červinka.

Dnes už si to prý nemyslí. „Můj výrok o Romech byl hloupý před 22 lety, kdy jsem ho řekl, i teď, když jsem na tu záležitost vzpomínal. Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce,“ omluvil se.

Výrok pobouřil opoziční zastupitele, část veřejnosti i řadu organizací. Například RomanoNet vyzvala vedení STAN ke stažení Červinky z kandidátky. Zároveň oznámila, že na starostu podá trestní oznámení.

Zpočátku to vypadalo, že hnutí STAN nebude kauzu řešit. Do věci se ale vložil předseda Vít Rakušan. „Poděbradský průšvih řešíme,“ sdělil s tím, že dozorčí rada hnutí podala podnět na pozastavení členství Jaroslava Červinky. Červinka pak v neděli v podvečer řekl, že v pondělí doručí do stranické kanceláře sdělení o ukončení členství.