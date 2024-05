Tak mě vyhodí z ODS, a co? Přežijí beze mě, já bez nich taky, říká Novotný

„Myslím, že se to řešit musí. Jeho výroky jsou daleko za hranou,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz místopředseda občanských demokratů a lídr kandidátky SPOLU pro eurovolby Alexandr Vondra.

Přidal se tak ke kritice šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. „To, co napsal v souvislosti s Aničkou Slováčkovou, je absolutně za čarou,“ řekl Benda o řeporyjském starostovi Novotném v debatě na CNN Prima News.

„Podle mě překročil některé hranice, které se překračovat nemají,“ odvětil Benda na dotaz, zda to, co dělá Pavel Novotný, je už na vyloučení z ODS.

„Byli by hloupí, byli by to hlupáci, ale já si myslím, že tentokrát to mám ve straně spočítané. Jsem v ní 23 let. Já to každopádně přežiju. Vondra je na tom stejném ultrakonzervativním křídle jako Benda a na úplně druhém konci stojím já. Tak mě vyhodí z ODS a co? Já si myslím, že ODS beze mě rozhodně přežije. Mně to bude strašně líto, ale já bez nich přežiju taky,“ řekl iDNES.cz starosta Řeporyjí.

Kategoricky popírá, že by mu teď vyhazov ze strany hrozil proto, co napsal do diskuse na síti X, kde nejprve sdílel fotku saxofonisty Felixe Slováčka z mítinku koalice STAČILO!, kterou sestavila šéfka komunistů Kateřina Konečná, ale pak se velmi nevybíravě zmínil o jeho dceři, zpěvačce, která se léčí s rakovinou.

Novotný tvrdí, že jeho atak vůči Slováčkovi a hlavně vůči jeho dceři není ale to, proč s ním někteří lidé v ODS budou chtít zúčtovat.

„Je to vnitrostranická politická záležitost. Budou si hrát pokrytecky na to, že jde o něco jiného. Petr Fiala to komentovat nebude. Teď je mimořádná šance mě vyhodit, nic jiného teď Bendu nezajímá,“ řekl iDNES.cz Novotný.

Tvrdě vůči němu a zároveň velmi provokativně vystoupil minulý týden ve Sněmovně šéf stínové vlády ANO Karel Havlíček. Chce, aby se premiér a předseda ODS Petr Fiala okamžitě distancoval od Novotného z ODS, a postaral se o to, aby zmizel z veřejného života.

„Blbec, kretén, nácek, koště, tak to jsou ta lepší označení, která používá řeporyjský starosta za ODS,“ tvrdil. „Češi jsou nejhorší, válku na ně. Poslouchej, ty ubohá ku*vičko, tak takhle častuje opoziční političky,“ citoval Karel Havlíček vyjádření Pavla Novotného na sociálních sítích.

Fiala zatím ani na jeho výzvu, ani na kritiku, která zaznivá na adresu Novotného od členů nejužšího vedení strany nereagoval.

„Mohu potvrdit, že se strana bude výroky pana starosty Novotného zabývat. S největší pravděpodobností se tak stane na nejbližším jednání vedení strany, kde diskusi nad výroky by mohl otevřít jeden ze členů nejbližšího vedení,“ uvedl mluvčí ODS Jakub Skyva. Předsednictvo ODS jedná obvykle v úterý a ještě do eurovoleb by se měla sejít i výkonná rada strany.