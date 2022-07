Avšak ničím takovým nebudou. Poté, co ve volbách jejich koalice obsadila třetí místo a v rámci vnitrokoaliční rivality de facto zlikvidovali Piráty, předseda STAN Vít Rakušan ještě někdy před koncem roku nahlas uvažoval o své prezidentské kandidatuře. A jak by ne, spousta voličů i novinářů či politických komentátorů byla do tohoto uskupení zamilovaná až po uši a viděla v něm nejlepší politickou stranu na severní polokouli.