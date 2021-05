Stát má umět řídit špitály napřímo, říká šéf hradecké nemocnice. V krizi musí přijít někdo, kdo převezme otěže

Epidemie ukázala, jak důležité je mít pro podobné stavy jednu „hlavu“, jež v krizových okamžicích umí centrálně řídit systém poskytování zdravotní péče, říká Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Lidovky.cz: Co vám uplynulý „covidový“ rok řekl o provozu nemocnice?

Byl to hodně složitý rok, o provozu nám řekl možná více, než mnohé roky před ním. Ne že by se neobjevovaly menší epidemie i v minulosti, ale nikdy za našeho života v takovéto míře. Možná jsme ji v počátku všichni brali trochu na lehkou váhu, že přejde jako ty předchozí.

Dokonce i znepokojivé zprávy z Itálie loni na jaře nechávaly některé lidi u nás až moc klidnými. I v době, kdy už byla situace opravdu špatná, tam klidně vyrazili lyžovat. Důležitý poznatek mám takový, že když je to potřeba, naše nemocnice i celé české zdravotnictví se umí zmobilizovat do netušených možností a aktivit. Chci před všemi zdravotníky smeknout, byl to neskutečný výkon.