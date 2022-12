Zeman podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 295 miliard korun

K rozpočtu na příští rok, který Sněmovna schválila na konci listopadu, tak Zeman přistoupil opačně, než k novele letošního rozpočtu, který Sněmovně vrátil. Vládní koalice pak musela jeho veto přehlasovat

„Rozpočet je realistický,“ řekl při schvalování rozpočtu v dolní komoře parlamentu ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. „300 miliard je velký deficit, já to nezlehčuji,“ uvedl. Slíbil, že koalice předloží příští rok balíček návrhů, aby redukovala strukturální schodek státního rozpočtu.

„My bychom chtěli v prvním pololetí přinést balík zákonů do Poslanecké sněmovny a Senátu, který by mohl snížit strukturální saldo zhruba o jeden procentní bod, což je zhruba 70 miliard korun,“ uvedl ministr financí. Půjde podle něj o kombinaci opatření na obou stranách rozpočtu – na výdajové i příjmové.

„Naše vláda se pomocí předkládaného návrhu rozpočtu snaží využít všechny dostupné možnosti, abychom českým občanům a firmám zajistili co nejpřesnější a pokud možno rozsáhlou pomoc v mimořádné situaci, abychom prostě České republice poskytli co největší šance na dlouhodobý rozvoj. A to je cíl i té pomoci, kterou poskytujeme,“ řekl poslancům při schvalování státního rozpočtu na příští rok premiér Petr Fiala.