Premiér žije v bublině, jeho reakce na stávku není šťastná, říká Korecký

„Vidíme, že tady jdou do stávky lidé z továren a mají plnou podporu. Majitelé i dělníci jdou společně proti vládě. Je to bizarní situace,“ komentoval Korecký.

Podle jeho slov je totiž nespokojenost plošná. „Pokud to vláda nechá dojít tak daleko, že tady vznikne jednotná fronta proti vládě, tak by se měla snažit dohodnout alespoň s učiteli. Pak by mohla ustát slabší protest, například penzistů. Tohle je vážná věc,“ pokračoval Korecký.

„Premiér vůbec nechápe, co se tady děje“

Ohledně voličů Korecký podotkl, že premiér Petr Fiala na ně kouká ze skleněné věže. „Má pocit, že to jsou jeho nepřátelé. Má pocit, že jeho voliči mu rozumí. Petr Fiala, když tady bouří celá republika, jede na Moravu. Je vidět, že vůbec nechápe, co se tady děje,“ pokračoval Korecký.

Podle něj Fiala vystupuje stylem: „Vy si tady stávkujte, mě to nezajímá.“

Řeč přišla také na kampaň Restart Česka, kterou propaguje právě Fiala. „Ve chvíli, kdy premiér objeví Ameriku, že venku je nutella levnější nebo obecně potraviny, tak je to marketingová sebevražda,“ komentoval dále šéfkomentátor MF DNES.

Korecký také poznamenal, že by Fialovi pomohl restart vlastní strany a vlády. „Fiala si své lidi chrání. Tím, jak je tam pětikoalice, tak si například nemůže dovolit sáhnout na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, v jiné vládě by už ministrem nebyl. To samé platí o ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, kterého také podržel,“ poukázal na situaci ve vládě.

Za nedůstojné a trapné pak Korecký označil to, že vládní strany ve volebních preferencích předběhlo hnutí SPD. „Podpora vlády dramaticky padá. Jednotlivé strany se ale drží, hlasy se přelívají. Ve vládním je větší pohyb, protože lidé jsou zklamáni z vlastní strany. Čeká se na spasitele, že se objeví něco nového,“ podotkl Korecký. Podle něj české politice chybí totiž jistá osobnost.

Korecký se poté vrátil k tématu pondělního protestu. Podle něj totiž bez školníků ani kuchařek nemůže škola jednoduše fungovat. Ohledně otázky, co má vláda udělat, aby opět získala důvěru lidí, Korecký odpověděl, že se těžko něco takového dohání.

Podle vlády je protest neopodstatněný

Do stávky se v pondělí zapojily zdravotní sestry a zdravotníci v řadě nemocnic, dále pak větší část škol, stovky firem z průmyslu, ale třeba i úředníci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce.

Podle vlády je však pondělní protest neopodstatněný. Nesrozumitelná je pro něj zejména ta ve školství, kde vláda meziročně zvyšuje rozpočet a učitelům podle premiéra garantuje plat na 130 procentech průměrné mzdy.

Premiér Petr Fiala v pondělí řekl, že vláda nemůže pod tlakem odborů ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí a důchodové reformy. „Jsem připraven jednat, ale ne pod tlakem,“ kritizoval v pondělí Fiala stávku odborů. Nyní a za této atmosféry to ale podle něj nemá smysl.

„Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl dále premiér Fiala.

Odmítl také tvrzení, že vláda nejedná s odborovými organizacemi. Jednání s nimi probíhá podle premiéra prakticky stále. „Ten dialog by mohl fungovat dobře, ale musel by být zájem se dohodnout z obou stran,“ prohlásil premiér.