Bouřky nepomohly. ‚Stav podzemních vod se bude zhoršovat,‘ má jasno hydrogeolog

PRAHA Podle předpovědi meteorologů nás v následujících dnech čekají tropické teploty. Po bouřkách v minulých týdnech se může zdát, že se stavy vody doplnily, podle ředitele pro hydrologii Jana Daňhelky z Českého hydrometeorologického ústavu však zdaleka ne dostatečně. ‚Situace v podzemních vodách i na vodních tocích se bude zhoršovat,‘ myslí si.

Lidovky.cz: Jak je to se stavem vody v půdách po nedávných srážkách, zlepšil se?

Co se týče půdy a stavu vodních toků, tak každé srážky pomůžou, zejména ve svrchních vrstvách půdy ke zmírnění sucha. Nicméně stále zejména v oblasti podzemních vod, pro které je potřeba, aby pršelo delší dobu a celoplošně na celém území, se stále nepovedlo, aby se stavy doplnily. Když se na to podíváme regionálně, tak pořád na většině území můžeme říct, že stavy v podzemních vodách jsou nízké. Situace se nám rozběhla tak, že v oblastech, kam se trefily intenzivní bouřky, jsme se dostali nad průměr. Je to hodně podobné roku 2016, kdy po velkém suchu v předchozím roce byly srážky hlavně v podobě bouřek. Letos, tam kde zaprší, to dokážou bouřky lokálně zlepšit, ale o kus dál je oblast, kde pořád trvá významně podprůměrný stav, hlavně co se týče podzemních vod.

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech za období 10. - 16. 6. 2019.

Lidovky.cz: Dá se i přesto říct, že jsme z ‚nejhoršího venku‘?

Určitě ne, naopak. Vypadá to, že deficit zůstává hlavně v podzemích vodách. Podzemní vody jsou zdrojem vodnosti vodních toků právě v období, kdy neprší. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto týdnu očekávány velmi vysoké teploty, tak se dá předpokládat, že se situace bude jen zhoršovat. Vlhkost, která je hlavně ve vrchní vrstvě půdy, se může relativně rychle vyčerpat a tím, že v podzemích vrtvách mnoho vody není, tak se bude situace i na vodních tocích zhoršovat.

Riziko půdního sucha panuje zhruba na třetině území. Údaje ke dni 24. 6. 2019.



Lidovky.cz: Co by taková situace mohla znamenat pro vodáky? Mají se v letošní sezoně obávat nesjízdnosti řek?

Určitě je situace lepší než vloni nebo v roce 2015. Bohužel se obávám, že si vodáci už trochu zvykli, že je vody málo, a tak se soustředí na toky, které sjízdné jsou, jako například pod vodními nádržemi. Jinak bohužel nejde udělat dlouhodobý výhled, každopádně pokud se někdo chystá na vodu v blízké době, tak si možná ještě užije trošku vody ze srážek.

I přes srážky z minulých týdnů je stav podzemních vod na moha místech republiky špatný, což znázorňují červené symboly.

Lidovky.cz: Myslíte si, že sucho a horka, která byla loni a začínají i letos, jsou již alarmující, nebo se nejedná o nic neobvyklého?

Vždy se cyklus vychyluje. To, jestli je to standard nebo ne, se nedá v průběhu daného jevu dost dobře posoudit, ale až s dlouhodobějším zpětným pohledem. Nakolik přispěla změna klimatu tomuto poslednímu suchu, nevíme. Je však potřeba říct, že ve srovnání s historií, kdy například 90. léta nebo konec 19. století byla velmi suchá, tak hraje vyšší teplota velice negativní roli v rychlosti nástupu sucha a v prohlubování jeho dopadů, co se týče například podzemních vod a hladin vodních toků. Takže po srovnání s rokem 1900 nebo s lety 1989 a 1990, kdy také bylo poměrně sucho, ale teplota byla o stupeň nižší, vidíme, že dopady na to, kolik vody teče v tocích, jsou momentálně výraznější. Podíl teploty na tom je zcela jednoznačný.