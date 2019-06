Česko zasáhnou vedra, ve středu se oteplí až na 37 stupňů Celsia

PRAHA Česko tento týden zasáhnou vedra. Venkovní teploty budou překračovat několik dní tropickou třicítku. V úterý se čekají maximální teploty mezi 30 až 34 stupni Celsia, ve středu se ještě oteplí a zejména v Čechách a na jihu Moravy rtuť teploměru vystoupá až ke 37 stupňům Celsia. Ve čtvrtek přejde přes Česko k jihovýchodu studená fronta, nejtepleji bude ten den na jihu Moravy, kde se očekávají maximální teploty až 34 stupňů. Vyplývá to z pondělních informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Největší nebezpečí přinese středeční vedro. Teploty od 34 do 37 stupňů představují zejména vysokou zátěž pro lidský organismus, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. V dopravě mohou horka způsobit komplikace kvůli vybočení nebo nalomení kolejnic.



Meteorologové doporučují lidem v horkých dnech, kdy teploty překračují třicítku, dodržovat pitný režim. Měli by zvýšit příjem neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Je také vhodné omezit tělesnou zátěž v poledne a odpoledne a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.

Poslední vlna veder v Česku skončila před týdnem, teploty na jižní Moravě překročily i 33 stupňů. Vedra vystřídaly silné bouřky, které na některých místech způsobily výpadky proudu, dopravní komplikace či zaplavení sklepů a silnic.

Meteorologové očekávají, že letošní červen bude nejslunečnější minimálně od roku 2006. Od začátku měsíce do neděle nasvítilo v republikovém průměru dohromady 207,7 hodiny a podle meteorologů celková měsíční suma překročí 300 hodin. Více než 300 hodin slunečního svitu za měsíc si Češi užili za posledních 13 let v jediném měsíci, a to v červenci 2006. Slunce tehdy svítilo celkem 323,4 hodiny.