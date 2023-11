Volby by vyhrálo ANO, SPD už je druhé, lidovci mimo Sněmovnu, ukázal model

Letos je to podruhé, kdy SPD skončila ve volebních modelech na druhém místě. Od třetí ODS ji dělí jen 0,4 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostaly další tři strany. Čtvrtí by skončili Piráti s 10,2 procenty, následovalo by STAN, pro které by hlasovalo 6,4 procenta voličů, a TOP 09 s 5,2 procenty.

„Budeme jednat s každým, kdo se demokraticky dostane do Sněmovny. SPD je druhá, to nám říká, že se nám radikalizuje společnost,“ řekla k výsledkům průzkumu místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová. Dodala, že ANO je ale proti vystoupení z Evropské unie, což by mohlo případnou spolupráci s SPD omezit.

Podle agentury STEM je patrné, že mezi ostatními politickými subjekty dominuje hnutí ANO. „Jako jediné dosahuje dlouhodobě možných zisků nad 30 procenty. Od zářijového modelu STEM pak mírně posílilo. Hnutí zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce společensky rozkročenou voličskou základnou,“ uvádí agentura.

Hnutí SPD zaznamenalo od posledního volebního modelu skok. Podle STEM je to tím, že v době zjitřených nálad a nejistých výsledků reprezentuje protestní hlasy. „Přestože mu od minulého podzimu přibyla konkurence obdobného rázu, zejména ve straně PRO, dokázalo svou podporu stabilizovat a vrátit se nad 10 procent,“ komentuje výsledek STEM.