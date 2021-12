Oběti sterilizací dostanou odškodné 300 tisíc korun, mohou o něj žádat od ledna

Ukládá to zákon, který začíná být účinný od Nového roku. Podle podkladů k normě by se odškodnění mohlo týkat asi 400 osob. Výdaje by činily 120 milionů korun.

S podezřením na nucené sterilizace v Česku, a to především romských žen, přišlo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů (ERRC). Desítky žen se pak přihlásily ombudsmanovi, některé se obrátily i na soudy. Vládní výbor proti mučení navrhl zavést odškodné už v roce 2006. V roce 2009 se za protiprávní zákroky tehdejší kabinet omluvil.

Za to, že stát porušoval práva lidí a neodškodnil je, ČR sklízela léta kritiku od mezinárodních organizací. Návrh zákona o odškodnění předložil na jaře 2015 tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Normu se nepodařilo prosadit. Znovu s ní předloni přišla v minulém volebním období skupina poslanců z tehdejší koalice i opozice v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou z ANO.

Návrh vymezuje období téměř 46 let od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nových právních předpisů. Odškodné je pro osoby, které zákrok podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012 bez svobodného rozhodnutí a informací o dopadech. Pro sterilizaci se rozhodly po přesvědčování, hrozbě odebrání dětí či dávek. Motivací mohla pak být i finanční či věcná odměna v zájmu „zdravé populace“. Tento postup upravovaly tehdejší předpisy.

Žádosti o jednorázové odškodnění musí obsahovat vedle listin a jiných důkazních materiálů popis případu. Je nutné označit zdravotnické zařízení, kde se zákrok provedl. Nesmí chybět datum provedení sterilizace a vylíčení jejích okolností.

Nemocnice a úřady musí pak ministerstvu na jeho výzvu poskytnout další informace. Celý proces by měl při doložení všech potřebných skutečností k žádosti zabrat nejvýš tři měsíce. Ministerstvo má na vyřízení 60 dnů. Po přiznání nároku pak do 30 dnů pošle peníze na účet. Při zamítnutí žádosti je možné podat žalobu k soudu.

U dokumentů, které by mohly mít při přiznávání odškodnění význam, neplynou teď deset let skartační lhůty. Po tuto desetiletou dobu není možné také vyřadit a zničit zdravotnickou dokumentaci, která se týká sterilizací za stanovených 46 let.

Odškodné nepodléhá dani z příjmu. Při posuzování nároku na sociální dávky by se ale mělo do příjmu započítat.