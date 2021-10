Kdo vyrůstal na černobílých filmech z první republiky, má nejspíš jasno – štěstí, to je přece muška jenom zlatá. Jenže natolik jasné to zdaleka není, i proto fenomén pocitu štěstí začali zkoumat odborníci. Psycholožka Kristýna Tronečková už několik let zkoumá pocit blaženosti, respektive to, co si pod pojmem štěstí představují v té které zemi.