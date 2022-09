ANO navrhuje zastropovat cenu elektřiny na 1500 korun za MWh, řekl Babiš

Babiš také zopakoval návrh ANO snížit daň z přidané hodnoty u základních potravin z 15 procent na pět procent nebo zavést příspěvek 5000 korun na každé nezaopatřené dítě do 26 let, a to měsíčně až do dubna příštího roku.

Hnutí ANO to neúspěšně prosazovalo, když vládní pětikoalice prosadila jednorázový příspěvek rodinám s dětmi do 18 let a s příjmem do milionu korun hrubého ročně.

Dalšími návrhy Babišova hnutí, které jsou součástí krizového plánu ANO, je svolání mimořádné valné hromady ČEZ a vyčlenění 100 miliard korun z nerozděleného zisku na pomoc domácnostem, firmám a institucím postiženým energetickou krizí.

Důchodcům ANO navrhuje vyplatit jednorázový příspěvek 6000 korun na konci roku. Dále chce zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku ze současných 300 tisíc na 400 tisíc korun. I to ANO dlouhodobě prosazuje.

Jako novinku Babiš představil návrh zrušit rozhlasový a televizní poplatek pro starobní a invalidní důchodce, zdravotně postižené a nezaopatřené děti.

Mračková Vildumetzová oznámila, že končí

Místopředsedkyně Sněmovny za ANO Jana Mračková Vildumetzová také na tiskové konferenci oznámila, že končí na pozici místopředsedkyně Sněmovny k 30. září. Důvodem je, že se Mračková Vildumetzová stýkala s obviněným z kauzy Dozimetr. Zakaría Nemrah, který je od června ve vazbě, byl podle webu Neovlivni.cz i na svatbě místopředsedkyně Sněmovny i se svojí partnerkou.

„Ano, vzala jsem si muže, který přivedl na svatbu svého kamaráda. Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže, řekla Mračková Vildumetzová ke svému kontaktu se Zakariou Nemrahem a opakovala, že s kauzou Dozimetr nemá nic společného. Bylo jí téměř do pláče, když oznámila, že rodina má přednost, a proto ve vedení Sněmovny na konci září končí.