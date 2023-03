Pokud máte baráček z 80. let, bude vás to stát statisíce, varuje ANO

K odmítnutí momentální podoby evropského plánu na snížení energetické náročnosti budov do deseti let vyzvalo vládu Petra Fialy opoziční ANO. „Pokud máte starší dům, který není zateplený, do roku 2030 budete muset investovat statisícové částky,“ varuje stínový ministr životního prostředí ANO Richard Brabec.