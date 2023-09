Uprostřed Prahy se na 10 let uzavře klíčový tunel. Expert popisuje, kde všude to může paralyzovat dopravu

Náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti) čerstvě oznámil, že na ni navážou opravy další důležité dopravní stavby Městského okruhu – Strahovského tunelu.

Ten je v provozu od roku 1997, a aby zůstal v kondici, je dle Hřiba nutné do něj nyní investovat. Opravy budou rozděleny do čtyř etap, v úhrnu potrvají deset let a celkové náklady se nyní uvádějí ve výši šesti miliard korun. Roli hraje i to, že tunel slouží i jako kryt pro obyvatelstvo pro případ ohrožení a je součástí bezpečnostního systému metra. Jeho kapacita je zhruba 15 tisíc osob, s trasou metra B ho propojuje štola.

Podle Zdeňka Lokaje, dopravního experta z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, sice hlavní město a zvlášť jeho pátá a šestá městská část budou nejspíš znovu čelit dopravním komplikacím, připomíná ale, že důkladným plánováním a včasnou komunikací lze řidiče na omezení připravit. Je totiž třeba se vyhnout situacím, kdy by bylo nutné kvůli výpadkům technologií Strahovský tunel zcela uzavřít.

Lidovky.cz: Jaký význam má pro pražskou automobilovou dopravu Strahovský tunel?