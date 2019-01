K Zeleným se expředsedové neznají. Bursíka na sjezd nepozvali, Stropnický ani Liška nepřijeli

PRAHA Kdyby se stávající kondice Strany zelených měřila aktuální úrovní vztahů s jejími bývalými lídry, nebyla by příliš valná. Na poslední sjezd Zelených přišla pozvánka kromě jediného všem jejich expředsedům, dostavil se pouze jeden. Dva poslední bývalí lídři se neukázali. Zelení přitom nejsou v ideálním stavu bez ohledu na sympatie či antipatie vůči svým někdejším lídrům, stále hledají nový impuls po výrazném neúspěchu v posledních sněmovních volbách.

Necelé dvě stovky delegátů Strany zelených se uplynulý víkend potkaly na půdě ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jako výraz sepětí se svou minulostí pozvala strana až na jednoho všechny, kteří ji jako předsedové a jedna předsedkyně vedli. Pozvánka nezamířila jen k Martinu Bursíkovi, ten v současnosti řídí Liberálně ekologickou stranu, již po odchodu od Zelených založil. Z deseti pozvaných expředsedů dorazil jen Jiří Čejka.

Po té Bursíkově patřily tváře nejvýraznějších předsedů posledních dvou dekád Ondřeji Liškovi a Matěji Stropnickému. Ani jeden z nich se za delegáty nevypravil. „Důvody odmítnutí účasti Ondřeje Lišky, Matěje Stropnického ani dalších neznám,“ sdělil serveru Lidovky.cz člen předsednictva strany Jan Perla. Lidovky.cz se oba muže snažily zastihnout, Stropnický ani Liška však na dotazy nereagovali.

„Velmi mě mrzí, že bývalí předsedové nepřijeli. Jejich názor by byl určitě zajímavý,“ reagovala pro Lidovky.cz místopředsedkyně strany a první žena Zelených v Ústí nad Labem Karolína Žákovská. „Ale nevyčítám jim to, je potřeba to respektovat. Doufám, že se strana dostane do takové situace, že si příště udělají čas a přijedou,“ dodala Žákovská, která rovněž zasedá v ústeckém městském zastupitelstvu.

Žákovská naráží na aktuální kondici strany. Zelení prochází složitou etapou, už třetí volební období se pohybují mimo Poslaneckou sněmovnu. Fiasko v posledních sněmovních volbách, nedosáhli ani na 1,5 procenta hlasů, je připravilo o státní subvenci. Strana tak musela razantně zkonsolidovat své finance. V praxi se to projevilo například i tak, že se delegátům zvýšil poplatek za účast na sjezdu. Každý musel zaplatit necelých osm set korun.

Zelení jednají s TOP 09 a STAN

Uplynulý sněm měl Zeleným pomoci k tomu, aby se „odpíchli“ a před letošními volbami do Evropského parlamentu získali potřebný impuls. Vedle debaty o budoucnosti Evropské unie nebo domlouvání strategie do volebního klání sáhli Zelení do stanov tak, aby do budoucna bylo řízení jejich strany efektivnější. Od ledna příštího roku budou mít vždy dva spolupředsedy, přičemž jedno křeslo bude vyhrazené pro ženu.

Zelení na univerzitě Sjezd politické strany na univerzitní půdě je výjimečná záležitost, obvykle pořádají partaje sněmy v hotelech, kongresových palácích či kulturních domech. Zelení se sešli v aule budovy, která je přímou součástí kampusu ústecké univerzity, kde například zasedá akademický senát.

„Je to méně tradiční, ale nevidím tam, že by to bylo za hranou. Pokud tam nedošlo k šíření politických názorů pro akademickou obec, což by bylo špatně. Taková věc je zapovězena,“ komentoval to předseda České konference rektorů, rektor UK,Tomáš Zima.

„V souvislosti s konferencí Zelených pořádanou v prostorách UJEP se jednalo o čistě o pronájem prostor. UJEP na konferenci nikterak neparticipovala ani akci nepropagovala," vysvětlila kancléřka UJEP Jana Kasaničová.

„Zelení dlouhodobě prosazují rovnost pohlaví a větší zastoupení žen v politice. Proto jdeme příkladem a inspirujeme se u úspěšných německých a evropských Zelených, kteří již institut spolupředsednictví zavedený mají,“ vysvětlil změnu stanov člen předsednictva strany Jan Perla. Dvouhlavé vedení má jednak garantovat mix mužského a ženského přístupu k věci, současně by mělo snížit zátěž kladenou na jediného lídra.



Podle informací serveru Lidovky.cz se jako o možné spolupředsedkyni mluví třeba o zmíněné Karolíně Žákovské. Ta se zatím k této možnosti staví opatrně, podle svých slov vidí jinou vhodnou adeptku. „Musela bych být přesvědčená, že bych měla pro tuto funkci dostatek času a dostatečně silnou podporu ve straně. A v tuto chvíli si nejsem jistá ani v jednom kritériu,“ dodala s tím, že jako ideální volbu vidí první místopředsedkyni Magdalenu Davis.



Po uplynulém sjezdu trvá vůle Zelených, aby pro evropské volby utvořili společnou formaci s více stranami. Strana míří ke spojení se dvěma sněmovními subjekty. „Zelení jednají mimo jiné s TOP 09 a STAN o možné spolupráci. Sjezd i Republiková rada posvětily pokračování těchto jednání,“ uvedl Jan Perla. Zda zmíněné subjekty splynou v jednu kandidátku, by se mohlo rozhodnout tento týden. Výhodou má být koncentrace energie jasně proevropských stran.