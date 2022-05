Nárok na dávku budou mít jen uprchlíci s razítkem o překročení hranice EU

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Problém nejde vyřešit, že přijmete každého,“ řekl ve Sněmovně Rakušan.

Ministr vnitra řekl, že požádá ukrajinského ministra vnitra, aby se v Zakarpatí věnovala ukrajinská policie tomu, zda tam někdo nevyvíjí trestnou činnost tím, že organizuje cesty lidí ze Zakarpatí do Česka a slibuje jim něco, co není možné splnit.

Rakušan také řekl, že pošle maďarskému ministrovi vnitra jasně formulovaný dopis, aby lustrace na maďarské straně probíhala skutečně, ne formálně.

Poslanci se v podvečer začali věnovat vládním strategickým prioritám pro řešení uprchlické vlny z Ukrajiny kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko.

K vládnímu materiálu k migraci z Ukrajiny se kriticky staví poslanci opozičního hnutí ANO. Vadí jim, že jde jen o obecný text a tvrdí, že o strategii se ve skutečnosti nejedná. Dokument, který vláda předložila, podle stínové ministryně vnitra za ANO Jany Mračkové Vildumetzové strategií není.

Šéf SPD: Vláda neví, hejtmani neví, to je bordel

„My se ptáme ministra vnitra, kde budou ubytováni romští nepřizpůsobiví uprchlíci,“ řekl šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Vláda neví, kde jsou ti uprchlíci ubytováni, hejtmani neví, to je bordel,“ řekl lídr SPD.

„Kam je chcete umístit? My říkáme vyhostit do Maďarska,“ zopakoval při projednávání vládní strategie zvládání uprchlické vlny. Integrovat uprchlíky podle něj nemá smysl, protože by se podle něj měli vrátit na Ukrajinu hned po skončení bojů.

„Zpětné vazby od opozice se nebojíme,“ řekl ministr vnitra. Migrační vlna z Ukrajiny by mohla podle něj přinášet Česku výhody kolem roku 2025. Vyplývá to podle něj ze základní ekonomické rozvahy, která je součástí vládní strategie zvládání uprchlické vlny.