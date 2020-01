Stravenkový paušál by mohl poškodit zejména zaměstnance firem se závodními jídelnami

PRAHA Zavedení takzvaného stravenkového paušálu, tedy nedaněného příjmu, na kterém se v úterý shodla vládní koalice, by podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a poskytovatelů stravenek mohl poškodit především zaměstnance firem se závodními jídelnami.

Naopak podnikatelé si od něj slibují výhody zejména ve snížení administrativy a nákladů za provize vydavatelům poukázek. Vedle stravenkového paušálu má dále fungovat stávající systém stravenek. Podle „stravenkových firem“ je to však jen mezikrok k zrušení tohoto benefitu, vyplynulo z ankety ČTK.

ČMKOS se obává především toho, aby firmy možnosti vyplácet daňově nezatížené peníze nezneužívaly. „Ne všichni zaměstnavatelé, kteří léta nepřispívali svým zaměstnancům na jídlo, se najednou zastydí. Někteří naopak určitě využijí navrženého systému k tomu, aby do něj převedli část mezd - a tím ušetřili minimálně na svých povinných platbách na sociální a zdravotní pojištění,“ uvedla mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

„Pokud dojde k obměně stravenek za peníze, dojde ještě k jiným - mnohem závažnějším dopadům - omezení stravování v zaměstnání, což může mít nejen výrazný negativní dopad na tuzemské restaurace a kantýny, ale především na zdravotní stav obyvatelstva. Zájem České republiky by měl tedy být spíše na podpoře rozvoje závodního stravování a jiných forem stravování v zaměstnání než na opaku a stát by měl mít zájem na celkovém zlepšení fungování tohoto systému,“ dodala Kašparová.

Podle šetření Hospodářské komory ČR mezi 800 společnostmi, sedm z deseti firem se zavedením stravenkového paušálu souhlasí. „Nezbytné ale bude, aby nový paušál byl pro podnikatele co nejméně administrativně a finančně náročný. Třeba aby firmy nemusely prokazovat jejich účelové čerpání na stravování. Některé firmy se také obávají, aby peníze nebyly přístupné exekucím, čímž by zaměstnanci fakticky o peníze přišli,“ řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje je dobré, že zůstane i stávající systém a firmy budou mít na výběr.

Proti paušálu se naopak staví poskytovatelé poukázek, kteří upozorňují, že nikde v Evropě stravenkový paušál neexistuje. „Daňově zvýhodňovat peníze nemá žádný smysl. Návrh ministerstva financí tak vnímáme jako mezikrok ke zrušení benefitu zaměstnaneckého stravování. A to se dotkne 1,3 milionu zaměstnanců se stravenkami, ale hlavně 1,8 milionu zaměstnanců se závodními jídelnami,“ sdělila mluvčí firmy Sodexo Benefity Tereza Knířová.

Podle předsedy Asociace provozovatelů poukázkových systémů Miroslava Sedláka má stávající systém stravenek pozitivní vliv na stravovací návyky zaměstnanců i na státní rozpočet. Na tyto skutečnosti upozornil i ČMKOS. Úspora firem na zálohách na daň z příjmu bude mít podle jeho odhadu dopad na státní rozpočet zhruba devět miliard korun. „Je pravděpodobné, že zaměstnanci, kteří dnes dostávají stravenky, vyvinou tlak na přechod na tento systém. To by znamenalo dalších deset miliard korun,“ doplnil.

Paušál v porovnání s elektronickou stravenkou nebude mít pro firmy žádné výhody, uvedl výkonný ředitel společnosti Benefit Management Václav Kurel. „Stravenkový paušál přinese pohodlí zejména zaměstnancům, protože nebudou vázaní stávajícími daňovými limity stravenek. Na druhou stranu ale kvůli tomu poklesne podíl zaměstnanců, kteří chodí pravidelně na obědy,“ dodal. Společnost Endered je přesvědčena, že jakmile na státní rozpočet dopadne tíha desítek miliard korun, které prokazatelně tato daňová výjimka způsobí, stravenky jako takové budou pravděpodobně zrušeny definitivně,“ uvedla její mluvčí Daniela Pedret.

Podle návrhu ministerstva financí bude stravenkový paušál alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den, uvedla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu.