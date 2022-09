Nelogické, říká k demonstraci odborů Jurečka. Zneužití funkce, míní Babiš

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na sjezdu odborářů v pražském Fóru Karlín oznámil demonstraci kvůli nynější krizi na 8. října na pražském Václavské náměstí. Představitelé svazů ve svých prohlášeních na sjezdu s názvem „proti chudobě“ vyzvali vládu, aby přijala opatření proti zdražování a propadu životní úrovně v Česku.

Podle Středuly odborová centrála měsíc do pořádání akce využije k mobilizaci svých členů a také k přípravě na další jednání s vládou. Pokud kabinet nebude konat, pohrozil předák dalšími akcemi. Odmítl, že by se odbory při akci „spojovaly s extremisty“.

Oznámení odborů je nelogické, píše Jurečka

Podle vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL mají odbory na výběr buď konstruktivně jednat a hledat řešení, nebo demonstrovat. „V situaci, kdy vláda finišuje konkrétní řešení pomoci na úrovni EU i národní, tak mi toto oznámení odborů nedává logiku, pokud není cílem demonstrovat za každou cenu,“ reagoval vicepremiér na Twitteru.

Marian Jurečka @MJureka Buď chtějí odbory konstruktivně jednat a hledat rozumná řešení v této složité době, nebo chtějí demonstrovat.



V situaci, kdy vláda finišuje konkrétní řešení pomoci na úrovni EU i národní, tak mi toto oznámení odborů nedává logiku, pokud není cílem demonstrovat za každou cenu. oblíbit odpovědět

„Pane ministře, nejen odbory, ale i zaměstnavatelé říkají, že jste několik měsíců ve vládě zaspali. Udělali jste si prázdniny a po nich se divíte co se to děje. Řešení jste měli hledat v červnu a ne teď v září. My jsme vás na to upozorňovali,“ odpovídá na Twitteru Jurečkovi Středula.

Předseda nyní již neparlamentní ČSSD Michal Šmarda napsal, že pokud do termínu demonstrace přijde vláda s funkčním řešením, tak bude manifestace zbytečná a odbory ji mohou zrušit. „V tomto je přece přístup Josefa Středuly velmi konstruktivní. Přece nechcete odkládat řešení ještě déle?“ dodal.

Středula zneužívá funkci v kampani, míní Babiš

Na svolání demonstrace zareagoval i expremiér Andrej Babiš. „Pokud jde o pana Středulu, tak by si měl vybrat, jestli chce být šéfem odborů, nebo kandidátem na prezidenta. Svolávání odborářské demonstrace považuji za zneužívání funkce ve volební kampani. Navíc, kdyby chtěl pan Středula vládě zatopit, svolal by demonstraci před komunálními a senátními volbami, ne až na 8. října,“ sdělil na dotaz redakce iDNES.cz Babiš.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 tisíci členy. Shromáždění pořádá vždy v září od roku 2015. V minulých dvou letech se nekonalo kvůli epidemii.

V předchozích ročnících se na zářijovém shromáždění odboráři a odborářky připravovali na vyjednávání o růstu platů. Měli heslo „Konec levné práce“. Tentokrát navrhují snížení DPH na vybrané zboží, zastropování cen, růst dávek a zavedení podpory firem jako v době epidemie.