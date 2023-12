Po útoku na univerzitě zasedá krizový štáb. Studenti si přišli pro osobní věci

„Budeme zasedat jak zítra (ve čtvrtek), tak i v pátek máme svolané jednání krizového týmu, protože se ty věci řeší teď v rámci celé univerzity, takže máme na zítřek (čtvrtek) svolané i děkany všech 17 fakult,“ řekla Králíčková. Někteří děkani fakult podle ní sami proaktivně dělají kroky ke zvýšení bezpečnosti na svých fakultách. Konkrétní příklady uvést nechtěla, děkani však podle ní komunikují se studujícími i zaměstnanci jednotlivých fakult.

Štáb se zabýval i případným zpřístupněním budovy fakulty na Palachově náměstí. „Mluvíme o tom, jak to učinit. Nerada bych to komunikovala ven, dřív než se dohodneme s vedením filozofické fakulty. Poté určitě ty informace podáme,“ řekla Králíčková.

Svou pomoc s obnovou fakulty studenti nabídli vedení FF UK i vedení univerzity. „Určitě pomoc využijeme, ale si teď ještě potřebujeme ujasnit, jaké ty kroky budou a kde bude nejefektivnější, aby nám studenti a studentky pomohli,“ řekla Králíčková.

Zaměstnanci i studenti fakulty si mohli ve středu dopoledne vyzvednout své věci v budově Právnické fakulty UK. Ti, kteří své věci nenašli kompletní nebo vůbec, mají kontaktovat přímo krizovou linku policie. Další výdej věcí bude univerzita organizovat od 4. ledna. Po celý leden si budou moci lidé každé úterý a čtvrtek pro své věci chodit do budovy UK pointu v Celetné ulici, ve čtvrtky od 08:00 do 16:00, v úterky pak od 11:00 do 18:00.

Pokud by někdo potřeboval své věci a nestihl si je vyzvednout ve středu, může se obrátit do úterý 2. ledna 2024 včetně na linku Ústředního krizového štábu UK. Dotazy na výdej osobních věcí od středy 3. ledna mohou lidé směřovat v běžné pracovní době na linku UK POINT.

Předsednictvo České konference rektorů by mělo 3. ledna jednat s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Na schůzce by se měla v reakci na tragédii na FF UK řešit bezpečnost na vysokých školách. „Na tu schůzku, bych řekla, nečinně nečekáme, ale samozřejmě si od té schůzky slibuji, že dostaneme pomocnou ruku i z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Věřím, že nás ta schůzka posune, že nám pomůže,“ řekla Králíčková.

Na pietní místa v centru Prahy přicházely i dnes uctít památku obětí desítky lidí. Truchlící zapalovali svíčky a pokládali květiny. Na obou pietních místech jsou i vzkazy či fotografie.

Prostor před vstupem do Karolina pokrývají tisíce svíček, jsou zde i květiny, vzkazy či fotografie. Kvůli pietnímu místu před branou do Karolina je vstup z tohoto místa uzavřený, a to až do 1. ledna, informoval mluvčí UK Václav Hájek. Lidé, kteří se potřebují do budovy dostat, mohou využít vstup z Celetné ulice.