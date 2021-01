Střet profesora Jelínka vadí akademikům. V právních stanoviskách používá kredit Univerzity Karlovy

Praha LN detailně zmapovaly poskytování VIP poradenství profesora Jiřího Jelínka, který figuruje v kauze stíhaného soudce Vrchního soudu v Praze. Potíže má nově i kvůli možnému střetu zájmů na pražských právech, kde vede katedru trestního práva. V minulosti se na jeho právní stanoviska vyptával děkana i šéf městských žalobců v Praze.

Vedoucí katedry trestního práva Jiří Jelínek patří mezi přední právní kapacity v Česku. Jenže v posledních dvou týdnech se na fakultě intenzivně řeší jeho možný střet zájmů. Vedle své akademické role totiž roky působí jako asistent soudce na Vrchním soudu v Praze. K tomu však sepisuje stanoviska ke kauzám jako Metrostav nebo Čapí hnízdo, které se přitom u tohoto soudu mohou projednávat. A v podpisu právních stanovisek používá kredit Právnické fakulty Univerzity Karlovy, což budí nevoli.



Aby toho nebylo málo, Jelínkovo jméno se skloňuje v kauze údajně úplatného soudce Zdeňka Sováka, jenž podle konstrukce policie sliboval nezákonně ovlivnit rozhodování případu korupce Metrostavu. Pomoc dle detektivů žádal i u Jelínka.

Jak zjistily LN, minulý čtvrtek kvůli Jelínkovi zasedlo kolegium děkana. To odmítlo, aby se Jelínek ve svých stanoviscích zaštiťoval právnickou fakultou. „Vedení fakulty uvádí, že žádná taková stanoviska právnická fakulta jako instituce nevydala. Vedení fakulty nedalo pokyn k jejich vydání ani nebylo o jejich vydání informováno. Skutečnosti, že právnická fakulta žádná odborná stanoviska jako instituce nevydává, jsou si vedoucí kateder vědomi. Pokud by takové stanovisko bylo za fakultu či za její katedru vydáno, bylo by s uvedenou praxí v rozporu,“ napsal LN Jan Kuklík, děkan pražských práv.

Ačkoli redakce kontaktovala Jelínka s otázkami prostřednictvím SMS i pracovního a soukromého e-mailu, do uzávěrky na dotazy nereagoval.

Pobouření akademici

Děkan Kuklík už o nepříjemné záležitosti s Jelínkem mluvil. Požaduje po něm i písemné vysvětlení. „Dále uvádíme, že se děkan s profesorem Jelínkem sešel a vyzval jej, aby mu v této věci podal písemné vyjádření,“ uvedl v obsáhlém vyjádření Kuklík. Kvůli případu chce hovořit i s předsedou Vrchního soudu v Praze Lubošem Dörflem, který s Jelínkem řešil jeho možný střet zájmů ještě před vypuknutím kauzy Sovák. Kvůli tomu musí Jelínek na soudu v létě skončit.

„Možný střet zájmu vedl nakonec k dohodě o ukončení pracovního poměru, a to na základě zjištění předsedy soudu, že i přes předchozí upozornění na nevhodnost takového postupu podal profesor Jelínek za Právnickou fakultu UK stanovisko v trestní kauze, která kompetenčně spadá do okruhu případů projednávaných Vrchním soudem v Praze,“ potvrdila LN Kateřina Kolářová, mluvčí Vrchního soudu v Praze.

Na něm Jelínek působí již bezmála 40 let. „Byl přijat na vedlejší pracovní poměr dne 1. října 1982 k tehdejšímu Nejvyššímu soudu České socialistické republiky (z něho se postupně vyvinul a v roce 1993 vznikl Vrchní soud v Praze – pozn. red.) jako samostatný odborný referent,“ dodala Kolářová. Nyní je asistentem místopředsedy soudu Jana Sváčka, jenž má na starosti trestní úsek. Kromě vedení katedry na pražských právech tak profesor Jelínek stíhá u soudu vykonávat tříčtvrteční úvazek, tedy šest hodin denně.

Nejen kamarádi

Během dlouhých desetiletí na soudu se Jelínek – autor řady odborných publikací a Právník roku 2019 – sblížil i se soudcem Zdeňkem Sovákem. Jenže ten loni v prosinci skončil ve vazbě a s obviněním, že se za peníze sliboval ovlivnit kauzu stavební firmy Metrostav. Ta čelí obžalobě v souvislosti s ohýbáním zakázek ve Středočeském kraji v éře hejtmana Davida Ratha.

Společnost byla loni odsouzena k tříletému zákazu účasti na veřejných zakázek, což firma označuje za likvidační. Podle webu Seznam Zprávy měl Sovák po firmě požadovat přes prostředníka 50 milionů korun za mírnější trest. O pomoc s vypracováním argumentů prý požádal i svého přítele Jelínka. Z obvinění, které se opírá mimo jiné i o odposlechy, vyplývá, že soudce Sovák po Jelínkovi požadoval vytipování „vhodných“ obhájců pro Metrostav.

Nejednal na slepo. Jelínek kromě role asistenta u soudu pro Metrostav zpracovával právní stanovisko. S ním přitom v závěrečné řeči loni u Krajského soudu v Praze argumentoval i právní zástupce firmy. Odvolání proti verdiktu má nyní řešit právě Vrchní soud v Praze. A konkrétně senát místopředsedy Sváčka, kde je Jelínek asistentem. Jak ale upozornil web Seznam Zprávy, Metrostav nově požaduje, aby se kauza soudila u Vrchního soudu v Olomouci. O přesunu kauzy do hanácké metropole bude rozhodovat Nejvyšší soud.

„Posudek jsem napsal v době, kdy ještě probíhalo v té kauze přípravné řízení. S kauzou doktora Sováka to nemá vůbec žádnou souvislost. Jednalo se zde o odborný problém sankcionování právnických osob,“ uvedl pro Českou justici Jelínek.

Vlivní klienti

Ještě zajímavější než to, kdy posudek Jelínek zpracoval, je však, kdo si ho objednal. A tím byla advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha, v níž je partnerkou sama ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Kancelář zastupuje Metrostav dlouhodobě. Výkon advokacie si sice Benešová po nástupu do vlády dočasně pozastavila, pokud v politice skončí, může se do kanceláře vrátit.

Kromě toho si ministryně Jelínka předloni „vytáhla“ do Legislativní rady vlády. Svůj krok zdůvodňovala erudicí. V nedávném rozhovoru – stejně jako Jelínek – kritizovala úniky ze spisu k případu Sovák. Už si kvůli tomu volala s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. A sepsala vytýkací dopis vrchní pražské žalobkyni Lence Bradáčové, jejíž podřízení případ dozorují. Benešová tvrdí, že odposlechy unikají od vyšetřovatelů a žalobců.

Jenže to má minimálně dva zásadní zádrhele. Podle státních zástupců k úniku nedošlo. „Vrchní státní zastupitelství v Praze nezaznamenalo ve Vámi dotazované věci žádný únik odposlechů jako takových do médií či k jiným subjektům. Analýzou veškerých informací, které byly v médiích k této kauze prezentovány, lze dospět k závěru, že tyto pocházejí z vydaného usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných osob, v němž policejní orgán konstatoval a hodnotil opatřené důkazy včetně provedených odposlechů,“ napsal LN Zdeněk Štěpánek, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na pražském vrchním zastupitelství. Mezi podezřelými z úniku je tak i samo ministerstvo spravedlnosti. Úřad získal kopii „sdělovačky“.

„Opis usnesení o zahájení trestního stíhání byl kromě obviněných a jejich obhájců doručen dne 8. prosince 2020 rovněž ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře, neboť mezi stíhanými osobami je advokát,“ doplnil Štěpánek s odkazem na zákonné povinnosti vyplývající ze stíhání soudce a advokáta.

Stížnost městských žalobců

Mezi vlivnými klienty, pro které Jelínek zpracoval stanovisko, byl i premiér Andrej Babiš. A to v případu, jenž se týká kauzy Čapí hnízdo. Jenže to – jak nyní zjistily LN – pobouřilo Městské státní zastupitelství, které případ dozoruje. Městští žalobci pod vedením Martina Erazíma kvůli tomu v dubnu 2019 kontaktovali děkana pražských práv. Na sekretariátu přistála žádost o sdělení, zda materiál „Stanovisko ke kauze Ing. Andreje Babiše“ od profesora Jelínka vyjadřuje stanovisko Právnické fakulty UK.

Odpověď děkana byla odmítavá. „Právnická fakulta Univerzity Karlovy, která plní úkoly pro ni plynoucí ze zákona o vysokých školách, a to zejména v oblasti vědecké a pedagogické vůči svým studentům, neposkytuje v takovýchto případech odborná stanoviska či vyjádření. Pokud toto učinil prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vyjádřil tak pouze své osobní stanovisko, nikoli stanovisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy,“ reagoval podle sdělení pro LN děkan Kuklík a na vědomí to dal i samotnému Jelínkovi.

S podporou Hradu

Ještě před vypuknutím kauzy Sovák se o Jelínkovi spekulovalo jako o možném hradním kandidátu na funkci ústavního soudce. Posílila to skutečnost, že mu v říjnu 2020 prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání – medaili za zásluhy v oblasti výchovy a školství. Kromě toho se s ním v trestních kauzách radí dvorní hradní advokát Marek Nespala. Jeho kancelář je na to patřičně pyšná. Na svém webu uvádí Jelínka jako konzultanta. S advokáty pózuje i na úvodní stránce.

Jenže jak zjistily LN, právě Jelínkovo poradenství pro obžalovanou dvojici klientů Advokátní kanceláře Nespala vyvolalo na Vrchním soudu v Praze pobouření. Podle vedení vrchního soudu se Jelínek mohl ocitnout ve střetu zájmů. Případ se totiž rozhodoval na Vrchním soudu v Praze.

LN měly možnost prostudovat rozhodnutí o dovolání dvojice k Nejvyššímu soudu. Z něj vyplývá, že P. M. a Z. S. si mají odpykat šestiletý a pětiletý trest za podvod. Toho se dopustili sérií transakcí, v jejichž důsledku přišel poškozený J. K. o cennou nemovitost. Způsobená škoda byla vyčíslena na 7,3 milionu. Nejvyšší soud loni v srpnu dovolání zamítl a potvrdil odsuzující verdikt nižších instancí.