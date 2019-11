Strhané omítky a pomalované nové podlahy. Škody po stávce budeme teprve počítat, říká proděkan

PRAHA Na okupační stávce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vadilo jejímu proděkanovi Danielu Soukupovi nejvíce, že stávkující s vedením fakulty dlouho nekomunikovali. I přes to, že chtěli v budově přespat. „Jenže když lidi v budově fakulty ani neznáte, nemůžete si vzít na triko přespání protestujících,“ říká Soukup.

Lidovky.cz: Jaký dopad má stávka na chod fakulty?

Je to velmi náročné, především pro řadové zaměstnance - jako jsou uklízečky a vrátné. Později asi i opraváře. Ti všichni tu budou muset být přes čas a hodně uklízet. Až stávka skončí, budeme sčítat škody a opravovat je. Také pro lidi odpovídající za bezpečnost budovy to nebylo snadné, za což mohla absolutní nekomunikace ze strany stávkujících.



Lidovky.cz: S vedením fakulty nikdo nekomunikoval?

Až do včerejšího večera bylo velmi náročné identifikovat jakákoliv rizika. Samozřejmě jsme věřili, že k ničemu nedojde. Jenže s námi se nikdo nebavil, kolikrát jsme ani nevěděli, co je to za lidi. Když už se vám podaří s kýmkoliv z nich promluvit, opakují dokola mantru, že za stávku nikdo neodpovídá. To je z hlediska provozu budovy rizikové.

Lidovky.cz: Stávkující nakonec v budově dokonce přespali z úterý na středu...

To jsme původně vůbec nechtěli, při jejich neschopnosti komunikovat jsme si to vůbec nemohli dovolit. Nemohu říct, že by s námi nekomunikovali vůbec, ale bylo to zcela nedostatečné. Některé závazky nedodrželi, proto se to včera mediálně vyhrotilo, v reálu tu byl klid. Jenže když lidi v budově fakulty ani neznáte, nemůžete si vzít na triko přespání protestujících.

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK Daniel Soukup.

Lidovky.cz: Až do včerejšího večera jste tedy neměli možnost s žádnými zástupci hovořit?

Oni ani žádné zástupce nemají a pokud je mají, tak je tají. Pokud se s nimi chcete dohodnout, tak za vámi přijde několik lidí, pokaždé jiných, kteří se vám úmyslně ani nepředstaví. S nimi se na něčem předběžně domluvíte a oni to následně přednesou plénu, které je tvořené všemi stávkujícími, kteří jsou v budově a chce se jim přijít hlasovat. Plénum si to následně odhlasuje. Já jejich způsob komunikace a rozhodování respektuji, nicméně na tento model komunikování jsme najeli až v úterý večer. Od té doby to i přes jistou těžkopádnost fungovalo dobře.

Lidovky.cz: Dnes už tedy očekáváte konec protestních akcí?

Stávka by mělo končit do dvou hodin. Navázat by na ní měla demonstrace na náměstí Jana Palacha za odvolání rektora Zimy. Pak vyrážejí na rektorát. Pokračuje to až do odpoledne ve stejném duchu, na chodbách jsou přednášky a podobně.

Lidovky.cz: Máte od iniciátorů stávky signály, že by mohli podobnou akci opakovat?

Tohle jsme neprobírali.

Lidovky.cz: A obavu z toho nemáte?

Obava by byla silné slovo. Spíše doufám, že se stávkující poučili. Během stávky bylo vidět, že jim začaly docházet základní organizační věci a jak stávku provést. Snad příště bude od začátku jejich rétorika v souladu s tím, co skutečně dělají. Od začátku deklarovali, že protest není namířen proti Filozofické fakultě, my jsme na oplátku deklarovali, že protest plně respektujeme. Dostali jeden jediný triviální pokyn - týden před akcí měli dát vědět správě budovy své plány. Nestalo se. Neuvědomili si bohužel některé detaily, jako když roztáhnete malování transparentů na nově zrekonstruované podlaze, která stála třeba 70 tisíc.

Lidovky.cz: Škody ale zatím asi vyčíslené nemáte...

Když se mluví o škodách, tak to není jen o tom, že se nějaký šílenec opije a rozbije okno. Je to součet tisíců malých detailů. Za posledních pět let jsme tu měli nespočet akcí, které bez problémů proběhly. Domluvit se dá na všem. Ale od toho jsou právě plánovací schůzky a předběžná domluva. Buď dělám okupační stávku na protest proti okupované instituci, a tím pádem s ní nechci nic domlouvat, nebo dělám nezávislou stávku a pak se jednoduše domluvím na provozních věcech.

Lidovky.cz: Víte už o nějakých škodách?

Škody budeme ještě počítat, až stávka skončí. Víme o strhaných omítkách, u pomalované podlahy zatím nevíme, jak půjde vyčistit. Jsou to relativně velké náklady na lidskou práci, aniž bych to chtěl jakkoliv dramatizovat.