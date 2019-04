Strojvedoucí si cestou do práce spletl vlak. Vyskočil z něj v 50kilometrové rychlosti a zranil se

Bohumín Strojvedoucí Českých drah byl na cestě do práce z Bohumína, když zjistil, že namísto do vlaku do Ostravy nastoupil v opačném směru do Polska. Než aby nestihl přijít do práce, rozhodl se v padesátikilometrové rychlosti z jedoucího vlaku vyskočit. Středně těžce se zranil. Událost jakožto zranění cestujícího vyšetřuje Inspekce Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). České dráhy pak prošetřují, zda se jedná o pracovní úraz.

„Za jízdy Ex (expresu) 130 vyskočil strojvedoucí Českých drah, když zjistil, že nastoupil do špatného vlaku,“ cituje ve čtvrtek Česká televize, jež na incident upozornila, z neveřejného zápisu SŽDC o zákrocích policie.

§ 274 - Pracovní úraz a cesta do práce (1) V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

„Jde o našeho zaměstnance, strojvedoucího, který nebyl ve výkonu práce, tedy neřídil vlak,“ potvrdil ČT mluvčí Českých drah Radek Joklík s tím, že incident vyšetřují jako mimořádnou událost.



Policie údajně vůbec nezasahovala, protože nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. „Policie pouze přijala oznámení o pracovním úrazu,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí karvinských policistů Zlatuše Viačková. Zaměstnavatel strojvedoucího, tedy České dráhy, musí teď podle Viačkové řešit, zda se v tomto případě jedná o pracovní úraz.



V posledních dvou měsících se událo hned několik medializovaných případů nehod, které zavinili strojvedoucí. Končící ministr dopravy Dan Ťok v jejich důsledku navrhl bodový systém pro strojvedoucí, Federace strojvůdců ČR časté chyby přičítá přetěžování strojvůdců a častým přesčasům.