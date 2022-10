Stropnický prezidentem? Jeho kandidatura by se neprotnula se současnými voliči ANO, míní politolog

Na největších sázkových webech Tipsport a Fortuna spadl kurz na to, že by Martin Stropnický zvítězil, na 16:1. Nedávno se přitom pohyboval ve výšinách okolo 130:1. Pro srovnání uveďme kurz na Alenu Schillerovou, který je nyní 35:1, a Karla Havlíčka, aktuálně 40:1. Opakuje se tak scénář z roku 2018, kdy sázkaři také sázeli na Stropnického, aniž by o prezidentskou kandidaturu jevil zájem. Kurz tehdy na portálu Tipsport klesl až na 8:1.