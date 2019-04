Studenti utíkají před vysokými nájmy bytů na koleje. I ty ale podraží

PRAHA Doba, kdy byl pro vysokoškoláky finančně výhodný společný pronájem bytu, je pryč - studenti preferují koleje. Tento typ ubytování však v posledních dvou letech kapacitně nestačí. Provozovatelé i proto plánují nárůst kolejného.

Enormní zájem o místa na kolejích se zatím na cenách výrazně neprojevoval. V současnosti odpovídají hladinám mezi 2500 až 3500 korun měsíčně. „Ceny kolejného se v uplynulých letech mírně navyšovaly jen z důvodů modernizace ubytovacích kapacit, řádově šlo o jednotky korun na den,“ uvádí mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Fojtová.



To se nyní změní. „Studenty čeká od září nárůst cen kolejného,“ informovala škola na začátku dubna. „Reagujeme na nárůst cen energií a zákonné zvýšení minimální mzdy,“ říká manažerka provozu ubytovacích služeb Jana Hradilová.



Cena kolejí Univerzita Karlova v Praze - dvoulůžkový pokoj: 3000 - 3500 Česká zemědělská univerzita v Praze - dvoulůžkový pokoj: 3000 České vysoké učení technické v Praze - dvoulůžkový pokoj: 2600 Univerzita Palackého v Olomouci - dvoulůžkový pokoj: 2850 Masarykova univerzita v Brně - dvoulůžkový pokoj: 2400

Poplatky by se tak měly zvednout od 90 do 180 korun na den. „Stále je to levnější než byt, a to je pro mě důležité,“ popsala výhody bydlení na koleji studentka druhého ročníku žurnalistiky.

‚Zaspali jsme‘

Některé koleje uvažují i o zohlednění situace na trhu s nemovitostmi v okolí. „Bohužel jsme trochu zaspali v tom, že jsme letos nezvyšovali kolejné,“ konstatuje Ota Zima, ředitel Správy účelových zařízení. VŠE už loni navýšilo cenu o 30 procent, jednalo se však pouze o absolventy. Letos hodlají podražit ceny i studentům.

Na začátku února narostl poplatek studentům ČVUT v Praze, kteří si měsíčně připlatí 150 korun. Jestli se zdraží i do příštího školního roku, České vysoké učení technické v Praze neuvedlo. Možné zvýšení cen nevylučuje Česká zemědělská univerzita v Praze. „Za posledních pět let jsme poplatky nezvyšovali, nemohu ale vyvrátit, že v příštím akademickém roce ceny navýšíme,“ řekla Rácová.

Specifickým případem je v této oblasti Olomouc, v níž tvoří studenti přibližně pětinu tamního obyvatelstva. Podle ředitele kolejí Suchánka jsou to spíš ceny kolejného, jež určují výši nájmů ve městě. „V Olomouci dosud nerostou ceny nájmů tak jako v ostatních městech. Podle mého názoru je to tím, že většina zdejších pronajímajících má v bytě právě studenty,“ říká Suchánek. Kvůli tomu podle něj není zvedání nájmů tak jednoduché. „Lidé se bojí, že o své nájemníky přijdou,“ dodává.

Vysoké školy se často shodují v důvodech, proč studenti stále víc chtějí bydlet na kolejích. „Je to dáno hlavně zvýšeným nájemným bytů,“ popisuje ředitelka kolejí a menzy České zemědělské univerzity v Praze Jana Rácová. Stejně to vidí také Jiří Boháček, ředitel Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.