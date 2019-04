‚Kvůli nájmu jsem pomalu neměl ani na jídlo.‘ Studenti se hojně stahují na přeplněné koleje

PRAHA Kolejím v posledních dvou letech nestačí kapacity. Zvýšený zájem o studentské ubytování si provozovatelé vysvětlují rostoucími nájmy bytů, se kterými se potýká hlavně Praha.

„Bydlela jsem na bytě, kde jsme sdílela pokoj s mojí kamarádkou. Ceny však vyskočily tak nahoru, že jsme za jednu místnost platily skoro deset tisíc, což je šílený,“ popisovala Anna, studentka stavební fakulty.



„Svůj nýnější pokoj bych nazvala spíš malou nudlí, kde se nedá moc hnout,“ uvádí 22letá Anna, která se na Strahovské koleje přestěhovala z okraje Prahy.



Jídlo ve sprše?

Samotné koleje v hlavním městě potvrzují, že jim v posledních dvou letech nestačí kapacity.



„Jsme maximálně obsazení, nemohli jsme ubytovat 1390 studentů. Měli jsme o 40 procent žádostí více než loni,“ potvrzuje ředitelka kolejí a menzy České zemědělské univerzity v Praze Jana Rácová. „Vidím v tom jasnou spojitost, všichni odchází z předražených bytů a stahují se na koleje,“ uvádí pro Lidovky.cz Rácová.

„Aby student platil za svůj pokoj osm tisíc korun? To se radši vrátí sem, kde za sdílený pokoj zaplatí tři tisíce,“ vysvětluje Rácová.

„No jasně, že za to můžou předražený byty. Je to šílený,“ říká 24letý Lukáš, student architektury. „Než jsem se přestěhoval na kolej, tak jsem neměl pomalu ani na jídlo, protože jsem musel zaplatit sedm tisíc za pokoj, který jsem měl pronajatý,“ popisuje. „Teď jsem se konečně po měsíci dostal na koleje ČVUT a platím méně,“ uvedl.

Návrat studentů na koleje

I když prostředí některých kolejí jsou podle dotazovaných v hrozném stavu, nezbývá studentům mnohdy jiná možnost ubytování. „Přišla jsem na Strahovské koleje z bytu, kde jsem si mohla dojít aspoň na čistý záchod a osprchovat se teplou vodou,“ popisuje 22letá Anna.



„Často se mi stává, že se musím na kolejích sprchovat ledovou vodou a do kuchyňky se raději neodvažuji vkročit. Na patře s námi bydlí spousta cizinců, hlavně Indů, kteří dělají všude velký nepořádek,“ popisuje situaci na Strahovských kolejích Anna. „Indové všechno myjí ve sprchách, takže tam občas najdete zbytky z jídla a klidně i toaletní papír,“ dodává. „Měla bych být ale vůbec ráda, že mám kde bydlet, protože všechny koleje mi říkaly, že jsou plné,“ tvrdí studentka stavební fakulty.

„V současné době nemáme uspokojeny dva tisíce žádostí,“ uvádí Jiří Boháček, ředitel Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Tento stav podle něj trvá poslední dva roky. I on se domnívá, že za velkým zájmem o ubytování stojí vysoké nájmy bytů. Plno mají i koleje Univerzity Karlovy.



Absolventi volí kolej

I kdyby kapacitu studenti nedokázali naplnit, volné prostory by sloužily bývalým studentům, kteří školu úspěšně dokončili, ale zatím si nemohou dovolit vlastní bydlení. „Zájem o ubytování mají i absolventi,“ potvrzuje Miroslava Hurdová, vedoucí útvaru ubytovacích služeb Univerzity Karlovy.

„Na kolejích mohou bydlet absolventi dva roky po úspěšném absolvování studia,“ vysvětluje Hurdová.



To nabízí i koleje VŠE. „Momentálně ale nemáme kapacity na to, abychom ubytovali všechny absolventy, kteří o to žádají. Je jich podstatně více,“ říká Ota Zima, ředitel Správy účelových zařízení VŠE v Praze.

„Rozhodli jsme se na kolejích zůstat, i když už jsme studium před rokem dokončili,“ popisují svou situaci Barbora, která školu dostudovala už před rokem, a Lukáš, jenž právě dokončil stavební fakultu. „Na Strahově to sice moc útulné není, ale ještě to tu nějakou dobu musíme vydržet,“ shodují se.

O koleje mají však zájem i lidi, kteří statut studenta už dávno nemají a pracují většinou na hlavní pracovní poměr. „Na začátku školního roku jsme studoval Vysokou školu chemicko-technologickou, ale přestalo mě to bavit, takže jsme přišel o statut studenta, říká pro Lidovky.cz bývalý student Adam. „Začal jsem pracovat a přemýšlel jsem, že bych odešel, ale když jsem se koukal, kolik peněz bych dal za nájem, tak jsem si to hodně rychle rozmyslel a rozhodl jsme se tu zůstat, doplnil 20letý Adam. V podobné situaci se podle něj nachází i spousta jeho bývalých spolužáků.