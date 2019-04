Zdanění prázdných bytů ani analýza z elektroměrů nebude, shodla se pražská koalice

PRAHA Praha nenechá zpracovat analýzu počtu prázdných bytů s pomocí dat z elektroměrů, jak navrhovali Piráti. Záměr vyvolal spory v koalici, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ho označil za zásah do soukromí a vlastnických práv. Zástupci koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) v pátek společně uvedli, že prázdné byty jsou v metropoli problém. Chtějí ho nicméně řešit s pomocí pozitivních opatření, například daňových slev, nikoliv vyšším zdaněním neobydlených bytů.

Piráti před několika dny opakovaně uvedli, že data od společnosti PRE by měla formu anonymizované statistiky. Neměla se týkat konkrétních bytů, ale celých katastrů, takže by soukromí nebylo narušeno. Pospíšil nicméně plán dále kritizoval a vyvolal kvůli němu páteční koaliční jednání. Hovořil o komunistickém návrhu, koaliční krizi a naznačil, že pokud by Piráti na analýze trvali, může to znamenat rozpad koalice.

Piráti v pátek po několikahodinovém jednání tlaku ze strany TOP 09 ustoupili a plán zrušili. „Jsem velmi rád, že mohu uklidit všechny Pražany, že pokud mají více nemovitosti a ne úplně efektivně je využívají, tak tato rada nebude připravovat žádná sankční opatření,“ uvedl Pospíšil. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že se zástupci koalice shodli na tom, že prázdné byty jsou v metropoli v souvislosti s dostupností bydlení problém, i když ne jediný ani nejzávažnější.

Koalice se shodla také na tom, že i když analýzu dělat nebude a neví tedy, kolik prázdných bytů ve městě je, bude tento problém řešit. Hřib uvedl, že nikdy nenavrhoval prázdné byty zdanit. V pátek se zástupci koaličních strany domluvili na tom, že budou usilovat o pozitivní motivaci majitelů. Ta může mít například tu podobu, že majitelé pronajímající svoje byty budou mít nižší daň z příjmu z pronájmu.

Bytová krize v Praze

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto problému určila jako prioritu. Hřib v pátek řekl, že koalice ve shodě se svých programem plánuje i další opatření, která mají v Praze odblokovat výstavbu a zlepšit dostupnost bydlení. Vedení města chce zrychlit délku stavebních řízení, odblokovat brownfieldy nebo podpořit družstevní výstavbu.

Koaliční strany se nicméně zatím neshodly na vytvoření jednotného stavebního úřadu pro Prahu. Plán prosazují zejména Spojené síly, rezervovaně se k návrhu staví Praha Sobě. Podle svého lídra Jana Čižinského jde o riskantní krok. Pokud by podle něj úřad fungoval dobře, šlo by o efektivní řešení, pokud však ne, bylo by to katastrofální. Shoda v koalici zatím nepanuje ani v dalším postupu ohledně privatizace bytů - Spojené síly prosazují dokončení těch již slíbených, zatímco Piráti a Praha Sobě chtějí zrušit i již schválené prodeje.